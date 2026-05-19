FNE 2026: conocé a las 16 candidatas del colegio FASTA San Alberto Magno

CANDIDATAS FASTA.

El colegio FASTA San Alberto Magno ya se prepara para vivir una de las noches más esperadas de su calendario estudiantil. En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE), la institución elegirá a su nueva representante el sábado 30 de mayo, desde las 19 horas, en el Estadio Olímpico de la ciudad de Palpalá.

La elección reunirá a toda la comunidad educativa en una jornada especial, marcada por la emoción, la expectativa y el acompañamiento a las jóvenes que buscarán representar al colegio en una nueva edición de la FNE.

Una nueva gala rumbo a la FNE 2026 La institución se suma así al cronograma de elecciones estudiantiles que ya comienzan a tomar fuerza en distintos puntos de la provincia. En esta ocasión, el FASTA San Alberto Magno contará con 16 candidatas que participarán de la gala.

La representante saliente del colegio es Valentina Rebollo, quien entregará los atributos a la nueva soberana de la institución.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Las candidatas del FASTA San Alberto Magno Las jóvenes que participarán de la elección son: Nahiara Rocío Forond Jazmín Condori Martina Zapana Olivia Caballero Ainara Flores Ana Constanza Tintilay Mía Ariana Miranda Catalina Arias Lucía Cazón Antonella Franco Tiziana Mattos Tiara Mattos Luisana Mailen Fernández Valentina Leiva Brunella Portillo Josefina Mogro Una nueva elección rumbo a la FNE 2026 Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026. Durante mayo, varios colegios realizarán sus respectivas elecciones para definir a sus representantes estudiantiles. De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son: 22 de mayo: Colegio Bachillerato de Lozano

22 de mayo: Colegio Provincial 1

24 de mayo: Colegio Emdei

29 de mayo: Colegio Los Lapachos

12 de junio: Colegio Santa Teresita

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