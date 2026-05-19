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19 de mayo de 2026 - 19:01
Se viene.

FNE 2026: conocé a las 16 candidatas del colegio FASTA San Alberto Magno

El colegio FASTA San Alberto Magno elegirá a su representante 2026 el sábado 30 de mayo desde las 19 horas en el Estadio Olímpico de Palpalá.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
CANDIDATAS FASTA.

CANDIDATAS FASTA.

El colegio FASTA San Alberto Magno ya se prepara para vivir una de las noches más esperadas de su calendario estudiantil. En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE), la institución elegirá a su nueva representante el sábado 30 de mayo, desde las 19 horas, en el Estadio Olímpico de la ciudad de Palpalá.

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La elección reunirá a toda la comunidad educativa en una jornada especial, marcada por la emoción, la expectativa y el acompañamiento a las jóvenes que buscarán representar al colegio en una nueva edición de la FNE.

Una nueva gala rumbo a la FNE 2026

La institución se suma así al cronograma de elecciones estudiantiles que ya comienzan a tomar fuerza en distintos puntos de la provincia. En esta ocasión, el FASTA San Alberto Magno contará con 16 candidatas que participarán de la gala.

La representante saliente del colegio es Valentina Rebollo, quien entregará los atributos a la nueva soberana de la institución.

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Las candidatas del FASTA San Alberto Magno

Las jóvenes que participarán de la elección son:

  1. Nahiara Rocío Forond
  2. Jazmín Condori
  3. Martina Zapana
  4. Olivia Caballero
  5. Ainara Flores
  6. Ana Constanza Tintilay
  7. Mía Ariana Miranda
  8. Catalina Arias
  9. Lucía Cazón
  10. Antonella Franco
  11. Tiziana Mattos
  12. Tiara Mattos
  13. Luisana Mailen Fernández
  14. Valentina Leiva
  15. Brunella Portillo
  16. Josefina Mogro

Una nueva elección rumbo a la FNE 2026

Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026. Durante mayo, varios colegios realizarán sus respectivas elecciones para definir a sus representantes estudiantiles.

De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:

  • 22 de mayo: Colegio Bachillerato de Lozano
  • 22 de mayo: Colegio Provincial 1
  • 24 de mayo: Colegio Emdei
  • 29 de mayo: Colegio Los Lapachos
  • 12 de junio: Colegio Santa Teresita

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