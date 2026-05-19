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19 de mayo de 2026 - 11:37
Espectáculos.

Una serie que se filmó en Tucumán ganó tres Martín Fierro y se llevó todas las miradas

La producción ganó Mejor Ficción y sumó premios para Luciano Cáceres y Eduardo Pinto, posicionando a Tucumán en la televisión nacional.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tafí Viejo, la serie que se filmó en Tucumán.

Tafí Viejo, la serie que se filmó en Tucumán.

La televisión de Tucumán protagonizó una jornada destacada durante los Premios Martín Fierro 2026. La producción “ Tafí Viejo, verdor sin tiempo”, filmada en su mayor parte en la provincia y con amplia participación de artistas y técnicos locales, se posicionó entre las grandes triunfadoras de la gala al quedarse con tres estatuillas de las seis nominaciones que había obtenido.

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La ficción fue reconocida como Mejor Ficción, mientras que Eduardo Pinto obtuvo el premio a Mejor Director y Luciano Cáceres fue distinguido como Mejor Actor.

Emanuel Rodríguez encabezó al grupo de la serie luego de recibir la estatuilla a Mejor ficción.

Una ficción tucumana que se impuso en la gala

La serie, emitida por El Nueve y estrenada originalmente en Flow, consiguió destacarse frente a importantes producciones del país y se consolidó como uno de los proyectos de corte federal más relevantes de la televisión argentina en los últimos años.

Bajo la dirección de Eduardo Pinto y con guion de Gabriel Macías y Natalia Torres, la ficción desarrolla una trama romántica atravesada por tensiones familiares y desigualdades sociales, ambientada en un contexto marcadamente tucumano.

La historia gira en torno a Ana, una joven que arriba desde Buenos Aires con la intención de resolver temas relacionados con unas propiedades familiares, pero que termina involucrándose sentimentalmente con Mauro, un joven de Tafí Viejo vinculado al ámbito ferroviario. Esa relación amorosa desencadena conflictos, secretos ocultos y antiguas rivalidades familiares.

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Identidad local, elenco y proyección nacional del proyecto

Uno de los puntos más destacados de la producción fue su fuerte impronta local. El rodaje se extendió durante ocho semanas en Tafí Viejo y en diferentes locaciones de Tucumán, donde se retrataron paisajes, talleres ferroviarios, calles y diversos entornos naturales de la provincia. A esto se sumó la participación de una amplia cantidad de actores tucumanos, acompañados por reconocidos intérpretes de alcance nacional.

El reparto principal está liderado por Laura Grandinetti, Emanuel Rodríguez, Luis Machín, Liliana Juárez, Sergio Prina, Juan Palomino, Daniel Elías, Lautaro Delgado y Paloma Contreras. Además, contó con la participación especial de Luciano Cáceres, quien finalmente fue distinguido con el Martín Fierro a Mejor Actor.

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Emanuel Rodríguez, uno de los intérpretes tucumanos más reconocidos dentro de la ficción y coprotagonista de la historia junto a Grandinetti, también forma parte del éxito teatral “El loco y la camisa”, una obra que se mantiene en cartel desde hace varios años con gran repercusión.

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Con seis nominaciones y tres estatuillas conseguidas, “Tafí Viejo, verdor sin tiempo” no solo vivió una noche consagratoria para su equipo artístico y técnico, sino que además dejó una marca importante como referencia para las producciones audiovisuales realizadas fuera de los grandes centros de producción del país.

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