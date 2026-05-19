"Habitación Macbeth" en Jujuy: cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

La aclamada obra teatral “ Habitación Macbeth ” desembarcará en San Salvador de Jujuy con una única función que promete convocar a los amantes del teatro clásico y contemporáneo. La propuesta encabezada por Pompeyo Audivert llegará al histórico Teatro Mitre el próximo jueves 21 de mayo a las 21:30.

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La puesta, considerada una de las producciones teatrales más reconocidas del país en los últimos años, iniciará su sexta temporada consecutiva tras un recorrido que incluye más de 400 funciones y más de 250 mil espectadores en Argentina y el exterior.

Las entradas ya se encuentran disponibles y los valores varían según la ubicación elegida dentro de la sala. La platea y los palcos tienen un precio de $47.080, mientras que la tertulia cuesta $42.800 y la galería $40.125.

Quienes deseen asistir a la función pueden adquirir sus localidades de manera online a través de Autoentrada .

Además, la venta presencial se realiza en la boletería del Teatro Mitre, ubicado sobre calle Alvear 1009, en pleno centro de la capital jujeña.

La expectativa alrededor del espectáculo crece desde hace semanas debido al prestigio que alcanzó la obra dentro del circuito teatral argentino. La adaptación toma como punto de partida el clásico “Macbeth” de William Shakespeare y lo transforma en una experiencia escénica intensa y minimalista.

Habitación (2) Habitación Macbeth.

Una obra premiada que vuelve a recorrer el país

La propuesta artística se sostiene únicamente en la actuación de Pompeyo Audivert, quien además dirige la obra. El actor construye una versión unipersonal atravesada por climas oscuros, momentos de tensión y un fuerte trabajo corporal.

Desde su estreno en marzo de 2021, “Habitación Macbeth” recibió elogios de la crítica especializada y se consolidó como una de las producciones más convocantes del teatro nacional.

La obra combina tragedia, elementos sobrenaturales y conflictos vinculados al poder y la ambición. Sobre el escenario, Audivert interpreta múltiples personajes dentro de una puesta que busca generar cercanía e impacto emocional con el público.

Habitación (3) Habitación Macbeth.

Un espectáculo que despierta expectativa en Jujuy

La llegada de “Habitación Macbeth” representa uno de los eventos teatrales destacados de mayo en Jujuy. La función se desarrollará en el Teatro Mitre, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la provincia.

El espectáculo apunta tanto a seguidores de Shakespeare como a espectadores que buscan propuestas teatrales contemporáneas y de fuerte intensidad dramática.

Con localidades en diferentes sectores y venta habilitada tanto online como presencial, la producción espera una importante convocatoria para su única presentación en la provincia.