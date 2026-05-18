El actor de 'Better Call Saul' recordó el infarto que sufrió durante el rodaje de la serie

El actor estuvo al borde de la muerte mientras grababa la exitosa precuela de Breaking Bad.

El actor y guionista Bob Odenkirk recordó recientemente el infarto que padeció durante la filmación de la última temporada de Better Call Saul , al que describió como una situación extrema en la que, según relató, “ me fui, me puse gris ”.

Las declaraciones se produjeron en una entrevista con el diario británico The Times U.K. , realizada en el marco de la promoción en Reino Unido de la película de acción y comedia Normal .

Bob Odenkirk relató que el problema cardíaco ocurrió mientras se encontraba rodando en el set , en un contexto aún marcado por las restricciones derivadas de la pandemia . Según contó, percibió de inmediato que se trataba de una emergencia : “ Caí al suelo y mis compañeros Rhea Seehorn y Patrick Fabian me sujetaron y gritaban , pero el resto del equipo que lo vio pensó que se estaban riendo. Por eso tardaron en reaccionar, porque todos estábamos muy alejados unos de otros”.

Como parte singular de lo que vivió, el actor señaló que, tras desvanecerse, no conserva ninguno de los relatos habituales vinculados a las experiencias cercanas a la muerte : no hubo “ maravillosa película de tu vida ” ni la aparición de entidades o figuras que le plantearan regresar. En sus palabras, “ la primera memoria que tengo es marcharme del hospital una semana después de ingresar”.

El protagonista de ‘Better Call Saul’ recuerda el momento en el sufrió un infarto en el rodaje.

Cómo fue el infarto sufrido en el rodaje

En julio de 2021, el medio especializado Deadline informó que Bob Odenkirk se había desvanecido durante el rodaje de Better Call Saul, la precuela de la reconocida Breaking Bad, en el estado de Nuevo México, y que había sido trasladado de urgencia a un centro médico.

Bob Odenkirk protagoniza 'Nadie 2'.

Al día siguiente, su equipo de representantes comunicó que el actor se encontraba “estable” tras haber sufrido un “incidente cardíaco”, el cual posteriormente fue identificado como un infarto provocado por una obstrucción arterial que pudo resolverse sin necesidad de cirugía.

El intérprete volvió a incorporarse a la filmación poco más de un mes más tarde, en septiembre de ese mismo año. De acuerdo con los testimonios recopilados por el diario británico The Times, el momento más delicado del episodio estuvo atravesado por la rápida reacción de los colegas más cercanos y por la intervención del personal sanitario que se encontraba en el set.

Bob Odenkirk estuvo a punto de morir mientras filmaba la mítica serie, precuela de ‘Breaking Bad’.

Según el propio relato de Bob Odenkirk, el profesional de salud presente “no sabía qué hacer”, ya que no había tenido experiencia previa en maniobras de reanimación cardiopulmonar.

El actor tomó conocimiento de lo ocurrido recién una semana después, ya que permaneció en estado de inconsciencia durante ese lapso. Además, subrayó que volvió al set de rodaje únicamente una vez completado el tratamiento médico y tras haber recibido el alta correspondiente.

Bob Odenkirk ya se había referido previamente a este episodio. En 2022, explicó en The New York Times Magazine que, luego de que en 2018 le detectaran la presencia de placas en el corazón, decidió adoptar una postura de vigilancia y control médico preventivo, siguiendo la recomendación de un especialista.

Odenkirk en la ya mítica 'Better Call Saul'.

En ese momento, explicó que todo se mantenía estable hasta que una de esas placas se fracturó, lo que desencadenó el episodio cardíaco. Al día siguiente fue intervenido para la colocación de un stent y, desde entonces, incorporó cambios en su alimentación y continúa bajo tratamiento con medicación.

Su recuperación tras el episodio cardíaco

El intérprete de Saturday Night Live, Bob Odenkirk, expresó en una entrevista concedida al diario británico The Times la gratitud y la carga emocional positiva que le dejó haber logrado atravesar aquel episodio crítico. En sus palabras, describió la experiencia como “un regalo”, al referirse a esas semanas en las que llegó a sentir una renovada percepción sobre su existencia y su lugar en el mundo.

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“Sentí una alegría y una implicación enormes”, añadió. Según lo relatado en la conversación, el actor atravesó luego un período de mayor compromiso con la vida tras su recuperación, que comenzó una semana después del incidente, cuando fue dado de alta del hospital.

El actor ha encabezado recientemente el elenco de Nadie 2 y, además, el 12 de junio llegará a los cines de nuestro país Normal, el nuevo proyecto del director de culto Ben Wheatley, responsable de títulos como Turistas o High-Rise, en el que Bob Odenkirk también participa como guionista. El reparto incluye a Lena Headey (Juego de Tronos), Henry Winkler (Scream) y Jessica McLeod (Death Note).