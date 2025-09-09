¿Vuelve Better Call Saul? la palabra del actor Bob Odenkirk que condiciona el futuro de la serie

El rumor sobre un posible retorno de Better Call Saul despertó nuevamente la atención de los fanáticos de la serie. No obstante, el actor Bob Odenkirk , protagonista del exitoso show disponible en Netflix , dejó en claro en una entrevista con Today que solo estaría dispuesto a retomar su rol de Saul Goodman si existe una razón narrativa de peso real .

Según informó AlfaBeta , el actor no descarta por completo la posibilidad de volver a encarnar a su emblemático personaje, aunque establece una condición poco común en el mundo audiovisual : que la historia cuente con una motivación argumental sólida y justificada para justificar su regreso.

La relevancia de esta postura se acentúa si se tiene en cuenta que Better Call Saul es considerada una de las series más importantes de la historia reciente y que su final fue ampliamente celebrado tanto por la crítica especializada como por los seguidores de la producción.

Odenkirk aclaró que su posible retorno no estaría motivado por beneficios económicos ni por nostalgia . En diálogo con AlfaBeta , el actor señaló que solo consideraría retomar su rol si Vince Gilligan y Peter Gould , creadores de la serie, presentaran un concepto narrativo “verdaderamente poderoso y justificado” .

Para Odenkirk, la única razón válida sería aquella que aportara algo fundamental a la historia, evitando así que la trama se prolongara únicamente por intereses comerciales o la presión de los fanáticos. Al ser consultado al respecto, destacó: “No se trata de crear una secuela porque sí, sino de que exista una idea tan buena que sea imposible de ignorar”, remarcó el actor.

El final de Better Call Saul es considerado uno de los más satisfactorios de la televisión.

Coincidencia con la visión de los creadores de Better Call Saul

La postura de Odenkirk coincide con la visión de los propios responsables de Better Call Saul. Gilligan y Gould han reiterado en múltiples ocasiones que no están dispuestos a continuar la historia sin una justificación creativa auténtica.

Después de más de diez años trabajando en el universo de Breaking Bad, consideran que los personajes han alcanzado conclusiones naturales. Cualquier intento de reabrir la trama podría poner en riesgo tanto la calidad como la integridad de la saga.

El actor participa actualmente en otros proyectos y se mantiene alejado de Saul Goodman.

Según informa AlfaBeta, el equipo creativo comparte la idea de que es mejor proteger el prestigio de la serie que arriesgarse a disminuir su impacto mediante una secuela que no resulte necesaria.

Un final que marcó la televisión contemporánea

El final de Better Call Saul ha sido ampliamente valorado como uno de los cierres más satisfactorios de la televisión contemporánea. La conclusión del recorrido de Jimmy McGill brindó un desenlace coherente y cargado de emoción, lo que eleva las expectativas ante cualquier posible continuación.

Odenkirk sabe que retomar la historia por razones triviales sería una traición a la esencia de ese cierre. Por eso, enfatiza que la decisión recae en los guionistas: solo una propuesta capaz de enriquecer verdaderamente el legado de la serie justificaría su regreso al personaje.

La condición de Bob Odenkirk que determina el destino de la serie.

En la actualidad, Odenkirk se encuentra inmerso en distintos proyectos profesionales que lo mantienen distanciado del personaje que marcó su carrera. Esta separación refuerza su postura: solo consideraría volver si existiera una verdadera necesidad creativa, y no como parte de una maniobra comercial.

Según señala AlfaBeta, el actor se opone a la tendencia de la industria de prolongar franquicias mediante reinicios o secuelas, defendiendo la importancia de conservar un cierre definitivo para cada historia.

La defensa del arte de concluir

En un panorama televisivo donde extender historias exitosas se ha vuelto habitual, la posición de Odenkirk se destaca como una defensa de la importancia de los finales cuidados. Su exigencia protege el legado de Better Call Saul, enfatizando que ciertos cierres merecen mantenerse inalterables.

De este modo, mientras siguen las especulaciones sobre un posible regreso, la condición establecida por el actor asegura que cualquier retorno solo ocurriría si la narrativa presenta una justificación genuina para continuar.

Esta postura genera tranquilidad entre los fanáticos, quienes valoran tanto la integridad artística del proyecto como la coherencia narrativa que la serie ha logrado mantener hasta el momento.