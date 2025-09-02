Dos actores de "División Palermo" se suman a una nueva serie de Disney: ¿Quiénes son?

Disney confirmó el lanzamiento de Los Mufas: suerte para la desgracia, su nueva serie de comedia negra, que estará disponible completa a partir del viernes 12 de septiembre. La producción destaca la presencia de dos actores reconocidos de División Palermo: Daniel Hendler y Pilar Gamboa.
El elenco principal incluye a Daniel Hendler (Roque), Diego Cremonesi (Vicente) y Carla Quevedo (Emma), y explora el mundo supersticioso y lleno de intriga de quienes son considerados “mufas”, personas con mala suerte.
Creada por Kapow a partir de una idea de Sebastián Borensztein, la serie también cuenta con las participaciones especiales de Osmar Núñez (Valerga) y Pilar Gamboa (Rosario).
En Los Mufas: suerte para la desgracia, Roque (Hendler), un reportero especializado en fenómenos paranormales, se alía con Vicente (Cremonesi), considerado el “mufa más temido del país”, para llevar adelante una investigación que transformará por completo su existencia.
Juntos buscan comprender y hallar una forma de contrarrestar este extraño fenómeno que hace que algunas personas, de manera involuntaria e incomprensible, atraigan caos y desastres a su entorno.
No obstante, el influyente y adinerado jefe de Roque se muestra reacio a que el informe vea la luz. Como alternativa, le plantea un encargo poco convencional a cambio de una jugosa recompensa económica: rescatar a su hija de una “secta mufa” y protegerla de un parapsicólogo malévolo y perturbado.
Aunque la misión de Roque parezca un desafío casi imposible, las peripecias que vivirá junto a Vicente le devolverán propósito a su existencia y le permitirán enfrentar y sanar viejas y recientes heridas familiares.
Quién dirige Los Mufas: suerte para la desgracia
El reparto de esta nueva producción también incluye a Nacho Gadano (Rolando), Sofía Brito (Sofía), Emiliano Kaczka (Silvio), Damián Dreizik (Mario) y Blanca Olivetti (Paula).
La serie, compuesta por ocho capítulos de media hora cada uno, lleva por título Los Mufas: suerte para la desgracia y está bajo la dirección de Gabriel Medina, quien además firma el guion junto a Javier Rao.
