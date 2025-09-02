Dos actores de "División Palermo" se suman a una nueva serie de Disney: ¿Quiénes son?

Así será Los Mufas, la nueva serie de Disney+ con Daniel Hendler y Pilar Gamboa.

Disney confirmó el lanzamiento de Los Mufas: suerte para la desgracia , su nueva serie de comedia negra , que estará disponible completa a partir del viernes 12 de septiembre . La producción destaca la presencia de dos actores reconocidos de División Palermo : Daniel Hendler y Pilar Gamboa .

Streaming. Elenco confirmado para la serie que tratará la vida de Moria Casan

Streaming. Netflix suma otra temporada de "División Palermo: el humor y el caos invaden Buenos Aires

El elenco principal incluye a Daniel Hendler ( Roque ), Diego Cremonesi ( Vicente ) y Carla Quevedo ( Emma ), y explora el mundo supersticioso y lleno de intriga de quienes son considerados “ mufas ”, personas con mala suerte .

Creada por Kapow a partir de una idea de Sebastián Borensztein , la serie también cuenta con las participaciones especiales de Osmar Núñez ( Valerga ) y Pilar Gamboa ( Rosario ).

Así será Los Mufas, la nueva serie de Disney+ con Daniel Hendler y Pilar Gamboa.

En Los Mufas: suerte para la desgracia , Roque (Hendler) , un reportero especializado en fenómenos paranormales , se alía con Vicente (Cremonesi) , considerado el “ mufa más temido del país”, para llevar adelante una investigación que transformará por completo su existencia .

Los Mufas, la nueva serie de Disney+ con Daniel Hendler y Pilar Gamboa.

Juntos buscan comprender y hallar una forma de contrarrestar este extraño fenómeno que hace que algunas personas, de manera involuntaria e incomprensible, atraigan caos y desastres a su entorno.

No obstante, el influyente y adinerado jefe de Roque se muestra reacio a que el informe vea la luz. Como alternativa, le plantea un encargo poco convencional a cambio de una jugosa recompensa económica: rescatar a su hija de una “secta mufa” y protegerla de un parapsicólogo malévolo y perturbado.

Daniel Hendler.

Aunque la misión de Roque parezca un desafío casi imposible, las peripecias que vivirá junto a Vicente le devolverán propósito a su existencia y le permitirán enfrentar y sanar viejas y recientes heridas familiares.

Pilar Gamboa.

Quién dirige Los Mufas: suerte para la desgracia

El reparto de esta nueva producción también incluye a Nacho Gadano (Rolando), Sofía Brito (Sofía), Emiliano Kaczka (Silvio), Damián Dreizik (Mario) y Blanca Olivetti (Paula).

La serie, compuesta por ocho capítulos de media hora cada uno, lleva por título Los Mufas: suerte para la desgracia y está bajo la dirección de Gabriel Medina, quien además firma el guion junto a Javier Rao.