martes 02 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de septiembre de 2025 - 20:10
Septiembre.

Comenzó la adhesión online para los Departamentos en Alto Comedero del IVUJ

El IVUJ confirmó que comenzó la adhesión online para los casi 300 Departamentos ubicados en Alto Comedero.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Comenzó la adhesión online para los Departamentos en Alto Comedero del IVUJ (Foto ilustrativa)

Comenzó la adhesión online para los Departamentos en Alto Comedero del IVUJ (Foto ilustrativa)

El Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) confirmó que comenzó la adhesión on line, que estará vigente hasta el 21 de septiembre de este año, para los “288 Departamentos e Infraestructura en Alto Comedero ”.

Lee además
IVUJ lanzará nuevos planes
Jujuy.

Cuáles son los requisitos para las Torres de Luján y Microcréditos del IVUJ
Torres de Luján - Render del proyecto
Requisitos.

Paso a paso para inscripción a las Torres de Luján y Microcréditos del IVUJ

Podrán adherir quienes se hayan inscripto en el instituto de vivienda hasta el 31 de agosto del corriente año, y residan en “Gran Jujuy”, lo que incluye a San Salvador de Jujuy, Palpalá y Yala. La adhesión se hace únicamente mediante el sitio web oficial: ivuj.gob.ar.

Cómo anotarse para los departamentos en Alto Comedero

Las personas interesadas tendrán que ingresar al portal institucional del IVUJ, buscar “288 Alto Comedero”, y elegir el botón “Adhesión Online 288 Alto Comedero”. El sistema les solicitará que tenga un usuario y contraseña vigentes para quienes cumplan con los requisitos de haberse inscripto y/o actualizado sus datos hasta el 31 de agosto del corriente año, y sean residentes en Gran Jujuy.

Además, para confirmar su inscripción, deberán declarar los ingresos del grupo familiar, al finalizar, cuando se cliquea “Guardar” el sistema crea un archivo .pdf con los datos de la adhesión (número), el cual se puede guardar o imprimir.

Comenzó la adhesión online para los Departamentos en Alto Comedero del IVUJ (Foto ilustrativa)
Comenzó la adhesión online para los Departamentos en Alto Comedero del IVUJ (Foto ilustrativa)

Comenzó la adhesión online para los Departamentos en Alto Comedero del IVUJ (Foto ilustrativa)

Las autoridades del organismo adelantaron que cuando finalice el proceso de adhesión online, el organismo anunciará el Sorteo Público de Orden de Prelación de la operatoria “288 Departamentos e Infraestructura en Alto Comedero”.

Cómo es la operatoria para los departamentos

Las unidades a construir son una operatoria del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy que plantea la coparticipación de los sectores público - privado y con ahorro previo de parte de las personas interesadas en aplicar al proyecto.

Los departamentos estarán en el sector 150 hectáreas del barrio en San Salvador de Jujuy. Junto a otras operatorias ya edificadas por el IVUJ en ese espacio, la propuesta mejora de manera inmediata el sector y fomenta una comunidad activa y conectada.

Cada departamento cuenta con 2 dormitorios, cocina, baño y balcón, priorizando el diseño, la iluminación y la ventilación natural. Las torres se agrupan dejando un espacio verde lineal, diseñado para el encuentro y la recreación.

Las dársenas de estacionamiento en la calle aseguran una circulación fluida y ordenada, garantizando la continuidad en la movilidad del barrio. En la web del IVUJ se puede consultar un catálogo para ver las características de los departamentos, y obtener mayor información.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuáles son los requisitos para las Torres de Luján y Microcréditos del IVUJ

Paso a paso para inscripción a las Torres de Luján y Microcréditos del IVUJ

El IVUJ alertó por posibles estafas: cómo reconocerlas

Se habilitó al IVUJ a la construcción de más de 100 viviendas

Festejos, juegos y educación por el Día de la Niñez en Alto Comedero

Lo que se lee ahora
corte de agua por 24 horas en jujuy: barrios afectados y operativo de emergencia video
Servicio.

Corte de agua por 24 horas en Jujuy: barrios afectados y operativo de emergencia

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Corte de agua por 24 horas en Jujuy: barrios afectados y operativo de emergencia video
Servicio.

Corte de agua por 24 horas en Jujuy: barrios afectados y operativo de emergencia

Emilia Mernes fue reina de la FNE.
Recuerdos.

El día que Emilia Mernes fue reina de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

El Vejigazo fue el inicio de la FNE.
Detalles.

Historia de la FNE: cuándo y cómo surgió la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Clases virtuales en las escuelas de Jujuy sin agua: qué sectores serán afectados y en qué días video
Comunicado.

Clases virtuales en las escuelas de Jujuy sin agua: qué sectores serán afectados y en qué días

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel