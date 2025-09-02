El Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) confirmó que comenzó la adhesión on line, que estará vigente hasta el 21 de septiembre de este año, para los “288 Departamentos e Infraestructura en Alto Comedero ”.
Podrán adherir quienes se hayan inscripto en el instituto de vivienda hasta el 31 de agosto del corriente año, y residan en “Gran Jujuy”, lo que incluye a San Salvador de Jujuy, Palpalá y Yala. La adhesión se hace únicamente mediante el sitio web oficial: ivuj.gob.ar.
Cómo anotarse para los departamentos en Alto Comedero
Las personas interesadas tendrán que ingresar al portal institucional del IVUJ, buscar “288 Alto Comedero”, y elegir el botón “Adhesión Online 288 Alto Comedero”. El sistema les solicitará que tenga un usuario y contraseña vigentes para quienes cumplan con los requisitos de haberse inscripto y/o actualizado sus datos hasta el 31 de agosto del corriente año, y sean residentes en Gran Jujuy.
Además, para confirmar su inscripción, deberán declarar los ingresos del grupo familiar, al finalizar, cuando se cliquea “Guardar” el sistema crea un archivo .pdf con los datos de la adhesión (número), el cual se puede guardar o imprimir.
Comenzó la adhesión online para los Departamentos en Alto Comedero del IVUJ (Foto ilustrativa)
Las autoridades del organismo adelantaron que cuando finalice el proceso de adhesión online, el organismo anunciará el Sorteo Público de Orden de Prelación de la operatoria “288 Departamentos e Infraestructura en Alto Comedero”.
Cómo es la operatoria para los departamentos
Las unidades a construir son una operatoria del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy que plantea la coparticipación de los sectores público - privado y con ahorro previo de parte de las personas interesadas en aplicar al proyecto.
Los departamentos estarán en el sector 150 hectáreas del barrio en San Salvador de Jujuy. Junto a otras operatorias ya edificadas por el IVUJ en ese espacio, la propuesta mejora de manera inmediata el sector y fomenta una comunidad activa y conectada.
Cada departamento cuenta con 2 dormitorios, cocina, baño y balcón, priorizando el diseño, la iluminación y la ventilación natural. Las torres se agrupan dejando un espacio verde lineal, diseñado para el encuentro y la recreación.
Las dársenas de estacionamiento en la calle aseguran una circulación fluida y ordenada, garantizando la continuidad en la movilidad del barrio. En la web del IVUJ se puede consultar un catálogo para ver las características de los departamentos, y obtener mayor información.
