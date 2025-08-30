sábado 30 de agosto de 2025

30 de agosto de 2025 - 19:06
Diversión y contención.

Festejos, juegos y educación por el Día de la Niñez en Alto Comedero

El Gobierno de Jujuy y la Municipalidad de San Salvador organizaron una jornada gratuita con juegos, espectáculos y talleres en el Parque Acuático de Alto Comedero.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Festejos por el Día de la Niñez en Alto Comedero

Festejos por el Día de la Niñez en Alto Comedero

La jornada contó con múltiples actividades como juegos, kermesse, espectáculos en vivo, espacios inclusivos, talleres creativos, y espacios de contención y educación, brindando diversión y aprendizaje a los más pequeños en un entorno seguro y familiar.

COPRETI y el compromiso contra el trabajo infantil

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-30T185511.240

Dentro del marco del evento, la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) tuvo un papel destacado al promover la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. COPRETI coordina acciones provinciales para erradicar el trabajo infantil mediante campañas de sensibilización, programas educativos y controles en los ámbitos laborales, buscando preservar la infancia y garantizar el derecho al juego y a la educación.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-30T190003.996

Marichi Álvarez, coordinadora de COPRETI Jujuy, sostuvo: “Buscamos terminar el mes de agosto en el barrio más grande de Jujuy para divertirnos junto a los niños y promocionar cada una de las actividades que contiene el Gobierno provincial y el municipio, como direcciones y ministerios”. Además, destacó que el trabajo en Alto Comedero es especialmente gratificante por la colaboración constante de los vecinos.

“No solamente nos enfocamos en la contención, también les brindamos hidratación y acompañamiento. Estamos difundiendo las herramientas y la importancia de conocer los derechos de los niños para que siempre se dediquen a estudiar y a jugar”, agregó Álvarez.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-30T185314.175

Este tipo de jornadas refuerzan las políticas públicas orientadas a la infancia, fomentando el bienestar integral y la protección social, al tiempo que promueven la participación comunitaria en la construcción de entornos más seguros y saludables para la niñez jujeña.

