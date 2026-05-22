Las Termas de Reyes se tiñeron de blanco: las impactantes postales de la nieve en Jujuy

El frío que desde hace varios días se hace sentir con fuerza en Jujuy volvió a regalar una postal invernal que deslumbró a todos. Este viernes cayó nieve en la zona de Termas de Reyes y el paisaje quedó cubierto de blanco, a pocos kilómetros de San Salvador.

Las imágenes fueron registradas por Patricio Lamas, profesor de Educación Física y guía de montaña, quien compartió hermosas postales de este fenómeno natural que volvió a mostrar una de las caras más impactantes del invierno jujeño.

La nevada se produjo en el sector que une Termas de Reyes con Yala, una zona que suele ofrecer vistas imponentes cuando bajan con fuerza las temperaturas.

El fenómeno sorprendió a quienes circulaban por el lugar y rápidamente las imágenes comenzaron a despertar admiración por la belleza del entorno. El paisaje quedó completamente pintado de blanco, en una escena que combina nieve, cerros y vegetación de altura.

Nieve en Jujuy. Nieve en Jujuy.

El frío sigue marcando la agenda en Jujuy

La provincia atraviesa jornadas con bajas temperaturas y ese contexto favoreció la aparición de nieve en distintos puntos del territorio.

Nieve en Jujuy. Nieve en Jujuy.

De hecho, durante el jueves también se registró una nevada en Molulo, una zona ubicada en las alturas de las Sierras de Tilcara. Allí, el frío y las condiciones del tiempo permitieron que la nieve cubriera parte del paisaje y dejara otra serie de imágenes impactantes.

Un fenómeno que siempre maravilla

Cada vez que la nieve aparece en Jujuy, vuelve a sorprender por la variedad de paisajes que ofrece la provincia. Desde la puna hasta sectores cercanos a la capital, el invierno transforma por completo la postal habitual y deja escenas que maravillan a vecinos, turistas y amantes de la montaña.

nieve reyes Nieve de Jujuy.

¿Jujuy tendrá nieve este invierno? Un meteorólogo explicó qué condiciones deberían darse

En diálogo con TodoJujuy, el meteorólogo Edgardo Escobar explicó cuáles son las condiciones que deberían darse para que eso ocurra y aclaró que, por el momento, los pronósticos no muestran un escenario favorable para nevadas en zonas bajas.

Escobar explicó que los pronósticos trimestrales indican que las temperaturas podrían ubicarse levemente por encima de los valores medios para esta época. “Los pronósticos están indicando temperaturas levemente superiores a los valores medios”, señaló.

Además, señaló que las condiciones actuales corresponden a una etapa climática neutral. “Este es un claro indicador de que estamos en una etapa neutra y con posibilidad de ingresar a un fenómeno El Niño en cualquier momento”, sostuvo. Según detalló, ese comportamiento climático influye directamente sobre la posibilidad de precipitaciones níveas en distintas regiones.

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Qué tendría que pasar para que nieve en zonas bajas

El especialista aclaró que las nevadas en sectores de menor altura suelen estar más asociadas a otro fenómeno climático. “Es más fácil cuando tenemos etapas Niña que se registren precipitaciones en forma de nieve”, explicó.

Por ese motivo, consideró que actualmente las probabilidades son menores. “Las nevadas se van a mantener en zonas altas y sectores de cordillera”, indicó.