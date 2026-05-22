Presentaron en Jujuy EFICENZA NET ZERO: la plataforma busca bajar consumos y costos a empresas

La provincia fue sede este viernes del lanzamiento de EFICENZA NET ZERO, una plataforma digital orientada a la transición energética y la sostenibilidad, que apunta a ayudar a empresas, industrias, edificios públicos y viviendas a bajar consumos, reducir costos y medir su impacto ambiental.

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La presentación oficial se realizó en NUBIMETRICS, en San Salvador de Jujuy, y estuvo centrada en empresas e industrias interesadas en mejorar su eficiencia energética. En diálogo con Canal 4 , la arquitecta Irma Padilla, directora de Eficenza, explicó que “esta plataforma digital que tiene el objetivo de descarbonizar edificaciones. Todo tipo de edificaciones. Empresas, industrias, edificios públicos, viviendas”.

Padilla detalló que el funcionamiento parte de un primer diagnóstico. “Dentro de esta plataforma escalamos, o sea, un cliente entra y comienza a escalar desde auditorías energéticas para reducir el consumo de energía, sobre todo”, señaló. Y agregó que ese primer paso es clave porque “eso le permite luego continuar con las otras etapas. Eso lo hace rentable”.

Para ejemplificar el impacto, contó un caso concreto en Jujuy: “En enero hicimos una auditoría energética en una agroindustria en San Antonio y redujimos en 13 millones la factura de luz de febrero”. Según explicó, esa empresa cambió distintos equipos eléctricos y recuperó la inversión en apenas dos meses. “Lo que buscamos es hacer rentables y sustentables a nuestros clientes y, por ende, financiables”, resumió.

“Hay financiamiento verde”

La directora de Eficenza remarcó además que hoy existen herramientas para acompañar este tipo de procesos. “Hay financiamiento verde. Hay ahora un financiamiento del 50% del valor de nuestros servicios inscribiéndose en KIT 4.0, que es un programa del Ministerio de Industria de Nación”, indicó. Aclaró que ese programa está orientado exclusivamente a empresas, aunque también mencionó otros servicios para viviendas.

En ese sentido, explicó que uno de los desarrollos disponibles es el etiquetado de viviendas, que permite conocer en qué rango de eficiencia, de la A a la G, se encuentra una casa. “En un futuro va a tener un valor económico en la venta o alquiler de ese inmueble”, dijo. Y sumó otro beneficio directo: “La familia que vive en esa vivienda tiene menor consumo de energía”.

Presentarán EFICENZA NET ZERO en Jujuy. Presentarán EFICENZA NET ZERO en Jujuy.

“Es ganar-ganar”

Para Padilla, la eficiencia energética hoy dejó de ser un concepto abstracto y empezó a sentirse en los bolsillos. “Antes comenzamos hablando de esto como en 2018, con viviendas eficientes para el gobierno, y en ese momento la energía era muy barata. Entonces eficiencia energética no se entendía”, recordó. Pero remarcó que hoy el escenario cambió. “Cuando podemos hacer la reducción, como les contaba, de 13 millones de pesos, la verdad que ahí recién se comienza a ver qué es eficiencia energética”.

La plataforma también ofrece un servicio gratuito para viviendas: un analizador de facturas eléctricas. “Tenemos un analizador de facturas eléctricas gratuitos para viviendas, porque son el sector que la está pasando mal, que la factura subió muchísimo”, explicó. A partir de ese análisis, luego se puede profundizar con otros servicios para detectar dónde se pierde energía en una casa.

“La aislación es lo fundamental”

En el plano doméstico, Padilla insistió en que gran parte del problema pasa por fallas constructivas. “La aislación es lo fundamental. Yo pierdo el 30% por el techo de la energía que generé en el ambiente, ya sea de climatización o de refrigeración. Por las ventanas, otro tanto. Por la pared, otro tanto”, detalló.

También describió señales frecuentes en las viviendas mal aisladas: “Si no, empezamos a ver que se llueve la ventana, se llueve la pared, empieza a llorar la pared, y se genera humedad, después se genera moho”. Según explicó, todo eso puede corregirse “por dentro o por fuera”, y desde la plataforma también acompañan a las familias en ese proceso.

Embed - Arquitecta Irma Padilla, directora de Eficenza

Cómo acceder

La arquitecta indicó que quienes quieran ingresar pueden hacerlo en www.eficenza.com, donde hay distintos banners con los productos disponibles. Allí figuran tanto el analizador gratuito para viviendas como las opciones para empresas, con auditorías, cálculo de huella de carbono, evaluaciones y acompañamiento hacia certificaciones y sellos.

“Hay un plan pro y un plan corporativo en donde ya avanzamos con cálculo de huella de carbono, con la auditoría primero, que es el primer escalón, cálculo de huella de carbono. Luego ESG, que es ver cómo la empresa está caminando el triple impacto, ambiental, social y gobernanza”, concluyó.

Qué financiamiento ofrece el CFI

Durante el lanzamiento también participó Gabriela Zárate, del Centro Federal de Inversiones, quien explicó que el organismo cuenta con distintas líneas de crédito para acompañar a emprendedores, empresarios e industriales.

“Desde el CFI tenemos distintas líneas de créditos que puedan acompañar”, señaló. Entre ellas mencionó una destinada al desarrollo productivo y financiero de mujeres, pensada para actividades comerciales, productivas y de servicios profesionales.

Además, destacó especialmente la línea verde, orientada a proyectos vinculados con eficiencia energética, mejora en el uso de recursos y reducción de huella de carbono. “Es la línea de financiamiento verde, que lo que busca es la mejora de eficiencia energética, el uso mejor de los recursos, disminuir la huella de carbono”, explicó.

Zárate también anunció una novedad para el sector tecnológico: “Esta semana estamos lanzando la línea Innova CFI”, pensada para empresas de software y desarrolladores con proyectos innovadores. Y confirmó que también hay financiamiento para paneles solares: “Está justamente la línea de eficiencia energética, la línea verde”.