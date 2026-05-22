San Salvador de Jujuy: adjudicaron la licitación del transporte público

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy adjudicó la licitación para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad. La medida se concretó en el marco de la Licitación Pública Nacional N.º I-02-2025 y conforme a la Ordenanza N.º 8232/2025.

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La decisión fue oficializada mediante el Decreto N.º 1204.26.040, con fecha 18 de mayo de 2026. Según informaron desde el municipio, la resolución se tomó en base al informe elaborado por la Comisión de Preadjudicación el 15 de mayo de 2026 , que fue suscripto por unanimidad por todos sus integrantes.

La comisión estuvo conformada por funcionarios del Ejecutivo municipal y concejales de las diferentes bancas del Concejo Deliberante.

El transporte urbano va al paro y hay conciliación obligatoria (Foto ilustrativa) El transporte urbano en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Qué empresas fueron adjudicadas en San Salvador de Jujuy

El Ejecutivo Municipal detalló cómo quedó distribuida la adjudicación de los distintos grupos licitados. El Grupo I fue adjudicado a la empresa Santa Ana SRL, mientras que el Grupo II quedó a cargo de El Urbano SRL. En tanto, el Grupo III también fue adjudicado a Santa Ana SRL. Por su parte, el Grupo IV fue declarado desierto. Ante esta situación, se dispuso un permiso precario de prestación del servicio a la empresa Santa Ana SRL.

Análisis técnico, legal y económico

Desde el municipio señalaron que la resolución se sustenta en las disposiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. También indicaron que se tuvieron en cuenta los análisis técnicos, legales y económicos realizados durante todo el proceso licitatorio. De esta manera, la Municipalidad avanzó con una nueva etapa en la organización del sistema de transporte público de pasajeros en San Salvador de Jujuy.