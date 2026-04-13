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13 de abril de 2026 - 14:38
Jujuy.

Garantizan que no se reducirán las frecuencias del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

Afirmaron que no autorizarán una disminución del servicio de transporte urbano, aun en un contexto de subas constantes en la nafta y otros combustibles.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Según explicó el funcionario, hasta el momento las empresas de transporte urbano no manifestaron intención alguna de avanzar con una disminución en la prestación del servicio.

Qué dicen sobre una posible reducción del servicio de transporte

“En principio tuvimos reuniones con los empresarios de las empresas de transporte urbano y en ningún momento nos manifestaron intención alguna sobre la reducción de frecuencias”, señaló.

En esa línea, remarcó que, si en algún momento llegara a plantearse un pedido de ese tipo, el Ejecutivo municipal no lo autorizará. “Nosotros como ejecutivo municipal, si llegaran a solicitarlo no vamos a acceder a esa petición”, sostuvo.

transporte colectivos (1)

Cómo se ajusta el sistema ante los aumentos

Marenco indicó que el sistema de incrementos dentro del transporte urbano ya está establecido y contemplado dentro del esquema vigente. Según precisó, existe una polinómica de aplicación bimestral que permite realizar los ajustes necesarios en función de los aumentos que puedan producirse.

De acuerdo con su explicación, si bien el incremento del combustible golpea a las empresas y puede generar un escenario ajustado desde el punto de vista económico y financiero, esos impactos están contemplados dentro del mecanismo previsto.

“Si bien es cierto que este incremento del combustible es un aumento que golpea, que puede llegar a generar situaciones un poco apretadas y que lleguen a exigir la ecuación económica financiera de las empresas, tienen sus ajustes adecuados en tiempo y forma”, expresó.

SUBE transporte

La preocupación por el precio del combustible

El secretario de Servicios Públicos insistió en que el punto central no debería pasar por una eventual reducción de frecuencias, sino por la continuidad de las subas en los combustibles.

“Lo que acá hay que tratar y buscar es que no se sigan suscitando los aumentos del combustible, entonces la prestación de servicios por lo menos en empresas urbanas la vamos a seguir manteniendo hasta que se soluciones”, afirmó.

En ese sentido, cerró con una definición sobre el escenario actual:

La situación no es que se reduzcan las frecuencias sino que se terminen los aumentos del combustible. La situación no es que se reduzcan las frecuencias sino que se terminen los aumentos del combustible.

Embed - GUILLERMO MARENCO

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