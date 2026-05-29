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29 de mayo de 2026 - 20:38
Salta

Salta sin colectivos: no habrá servicio nocturno desde el lunes

La suspensión del servicio nocturno es en el área metropolitana de la provincia de Salta. El servicio se suspende desde las 23:30 hasta las 5:30 afectando a miles de usuarios.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Saeta
Saeta

La empresa SAETA confirmó que desde la medianoche del lunes 1 de junio quedará suspendido el servicio nocturno de colectivos en el área metropolitana de Salta. La medida implicará la interrupción total de la circulación de unidades entre las 23.30 y las 5.30, afectando a miles de usuarios que dependen del transporte público durante la madrugada.

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La decisión fue comunicada oficialmente por la compañía, que atribuyó la medida a “razones de público conocimiento”, en el marco de la crisis que atraviesa el sistema de transporte metropolitano y los problemas financieros que vienen advirtiendo las empresas prestatarias en las últimas semanas.

Miles de usuarios afectados

La medida afectará especialmente a trabajadores, estudiantes y personas que desarrollan actividades nocturnas en sectores como gastronomía, salud, seguridad y comercio, quienes deberán reorganizar sus traslados ante la falta de transporte público durante seis horas consecutivas.

Con esta disposición, ningún colectivo circulará durante la franja nocturna dentro del área metropolitana, ya que las unidades deberán permanecer resguardadas en las respectivas empresas hasta el inicio de la nueva jornada operativa.

Cambios de horarios y circulación

SAETA informó además cambios en la circulación de las líneas urbanas e interurbanas dentro del microcentro salteño. Las líneas interurbanas podrán ingresar al centro únicamente hasta las 22 horas, mientras que las urbanas lo harán hasta las 22.30.

Saeta Salta

Esto implica que quienes deban trasladarse desde o hacia municipios del Valle de Lerma o localidades conectadas al sistema metropolitano tendrán una ventana horaria mucho más acotada para movilizarse.

Aumento de los costos

La suspensión del servicio nocturno reavivó la preocupación por la situación del transporte público en Salta. Empresarios del sector ya habían advertido sobre posibles recortes debido al aumento de los costos operativos y las dificultades económicas que enfrenta el sistema.

Ante este escenario, muchos usuarios deberán recurrir a alternativas como remises, aplicaciones de viaje o vehículos particulares, lo que implicará mayores gastos y complicaciones en la movilidad nocturna.

Mientras continúan las negociaciones y se esperan nuevas definiciones sobre el conflicto, hasta tanto, desde el lunes el área metropolitana de Salta quedará sin servicio de colectivos durante la madrugada.

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