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29 de mayo de 2026 - 12:38
Transporte.

Crisis en el transporte de Salta: empresas advierten recortes desde junio

Empresas de transporte de Salta advirtieron que podrían reducir frecuencias nocturnas y de fines de semana desde el 1 de junio por deudas de SAETA.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Crisis en el transporte de Salta

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Las sub concesionarias enviaron un comunicado formal a la empresa estatal para reclamar el pago de certificados adeudados. El sector aseguró que la falta de cumplimiento en los pagos afecta la compra de combustible, el pago a proveedores y el cumplimiento de compromisos bancarios.

Qué reclaman las empresas

Los operadores del sistema señalaron que desde octubre de 2025 vienen soportando reducciones de kilómetros y que, con el ajuste aplicado en marzo de 2026, la caída acumulada llegó al 12%. Según indicaron, esto impactó directamente en los ingresos proyectados para este año y en el mantenimiento del parque automotor.

En la nota enviada a SAETA, las empresas remarcaron que el atraso en los pagos limita el funcionamiento del sistema. De acuerdo con el reclamo, el certificado correspondiente a abril fue abonado solo parcialmente y la deuda supera el 60%.

Qué servicios podrían verse afectados

Si no se regulariza la situación, las sub concesionarias iniciarían una reducción gradual de los recorridos a partir del 1 de junio. El primer impacto sería en los servicios nocturnos, una franja clave para trabajadores, estudiantes y usuarios que dependen del colectivo fuera de los horarios centrales.

Además, las empresas advirtieron que los recortes podrían extenderse a los fines de semana, lo que complicaría la movilidad en el área metropolitana de Salta.

Una reunión tensa y sin solución

El conflicto se profundizó después de una reunión entre empresarios y autoridades de SAETA. Según publicó El Tribuno, participaron representantes de la empresa estatal y de firmas como Tadelva SRL, El Cóndor S.A., San Ignacio SRL, Ale Hnos SRL, Transal SRL, Alto Molino SRL y Ahynarca S.A.

En ese encuentro, SAETA habría reconocido que solo pudo abonar el 40% de los servicios correspondientes a abril y que no contaba con recursos para reducir la deuda. Ante ese escenario, las empresas pidieron que los pagos pendientes se regularicen antes del cierre de mayo para evitar los recortes anunciados.

Las empresas sostienen que la medida busca sostener al menos las prestaciones mínimas del sistema mientras se normaliza la situación financiera. Sin embargo, advirtieron que, si no reciben los fondos correspondientes, no podrán mantener la totalidad de los servicios.

De concretarse, los recortes afectarían la operatividad diaria del transporte urbano y metropolitano de Salta, con impacto directo en miles de usuarios que utilizan el colectivo para estudiar, trabajar o trasladarse durante la noche y los fines de semana.

Lo más importante

  • Las empresas advierten recortes desde el lunes 1 de junio.
  • La reducción comenzaría en horarios nocturnos.
  • También podría afectar los fines de semana.
  • Reclaman deudas de SAETA por certificados impagos.
  • Aseguran que se adeuda más del 60% del pago correspondiente a abril.
  • El conflicto podría afectar a estudiantes, trabajadores y miles de usuarios.

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