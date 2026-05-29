Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Salta

Vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno en Salta se realizará del lunes 13 al viernes 24 de julio, según el calendario escolar 2026 definido para las distintas jurisdicciones del país. El Ministerio de Educación publicó las fechas correspondientes a cada provincia, de acuerdo con la organización prevista para el ciclo lectivo.

Cuándo serán las vacaciones de invierno en Salta De acuerdo con el calendario escolar 2026, los estudiantes salteños tendrán dos semanas de descanso durante julio.

Las vacaciones de invierno comenzarán el lunes 13 y finalizarán el viernes 24 de julio.

Cuándo termina el ciclo lectivo 2026 Además del receso invernal, el calendario también fija la fecha de cierre de clases. En Salta, la finalización del ciclo lectivo está prevista para el 18 de diciembre.

aulas vacias, escuelas.jpg FNE 2025: asueto escolar en toda la provincia Provincia por provincia, cuándo son las vacaciones de invierno 2026 Vacaciones de invierno del 6 al 17 de julio CÓRDOBA

ENTRE RÍOS

MENDOZA

SAN JUAN

SAN LUIS

SANTA FE Vacaciones de invierno del 13 al 24 de julio CATAMARCA

CHUBUT

CORRIENTES

FORMOSA

JUJUY

LA PAMPA

LA RIOJA

MISIONES

NEUQUÉN

RÍO NEGRO

SALTA

SANTA CRUZ

TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

TUCUMÁN Vacaciones de invierno del 20 al 31 de julio BUENOS AIRES

CABA

CHACO

SANTIAGO DEL ESTERO

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