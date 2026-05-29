viernes 29 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de mayo de 2026 - 08:55
País.

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Salta

El calendario escolar 2026 establece las fechas de descanso para cada provincia del país, y Salta ya tiene definidas sus vacaciones de invierno.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Vacaciones de invierno

Vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno en Salta se realizará del lunes 13 al viernes 24 de julio, según el calendario escolar 2026 definido para las distintas jurisdicciones del país. El Ministerio de Educación publicó las fechas correspondientes a cada provincia, de acuerdo con la organización prevista para el ciclo lectivo.

Lee además
Aulas vacaciones - Imagen creada con IA
País.

Cuándo son las vacaciones de invierno en Argentina: el calendario provincia por provincia
cuando son las vacaciones de invierno 2026 en jujuy
Jujuy.

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Jujuy

Cuándo serán las vacaciones de invierno en Salta

De acuerdo con el calendario escolar 2026, los estudiantes salteños tendrán dos semanas de descanso durante julio.

Las vacaciones de invierno comenzarán el lunes 13 y finalizarán el viernes 24 de julio.

Cuándo termina el ciclo lectivo 2026

Además del receso invernal, el calendario también fija la fecha de cierre de clases. En Salta, la finalización del ciclo lectivo está prevista para el 18 de diciembre.

aulas vacias, escuelas.jpg
FNE 2025: asueto escolar en toda la provincia

FNE 2025: asueto escolar en toda la provincia

Provincia por provincia, cuándo son las vacaciones de invierno 2026

Vacaciones de invierno del 6 al 17 de julio

  • CÓRDOBA
  • ENTRE RÍOS
  • MENDOZA
  • SAN JUAN
  • SAN LUIS
  • SANTA FE

Vacaciones de invierno del 13 al 24 de julio

  • CATAMARCA
  • CHUBUT
  • CORRIENTES
  • FORMOSA
  • JUJUY
  • LA PAMPA
  • LA RIOJA
  • MISIONES
  • NEUQUÉN
  • RÍO NEGRO
  • SALTA
  • SANTA CRUZ
  • TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
  • TUCUMÁN

Vacaciones de invierno del 20 al 31 de julio

  • BUENOS AIRES
  • CABA
  • CHACO
  • SANTIAGO DEL ESTERO

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuándo son las vacaciones de invierno en Argentina: el calendario provincia por provincia

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Jujuy

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Tucumán

Un excombatiente de Malvinas recuperó una carta que le escribió a su madre durante la guerra

Se celebra el Día del Ejército Argentino, recordando los 216 años de su creación

Lo que se lee ahora
El ex combatiente de Malvinas junto a su madre y la carta  video
País.

Un excombatiente de Malvinas recuperó una carta que le escribió a su madre durante la guerra

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Grave siniestro vial. video
Jujuy.

Grave accidente en Ruta 34: un camión volcó tras chocar con una camioneta

Choque fatal sobre RN 66: identificaron al joven y revelaron detalles del siniestro
Jujuy.

Choque fatal sobre RN 66: identificaron al joven y revelaron detalles del siniestro

Aseguran que Gisela Bernal podría ser desalojada de su casa en Palermo. video
Espectáculos.

La famosa jujeña que podría ser desalojada de su casa en Palermo

Imagen creada con IA.
Atención.

Jujuy: el finde habrá cambios en el tránsito por la circulación de un camión de gran porte

Aumentan los pasajes interjurisdiccionales en Jujuy desde el 1 de junio
Jujuy.

Desde el 1 de junio aumentan los pasajes interjurisdiccionales en Jujuy: los nuevos precios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel