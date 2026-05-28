Desde el 1 de junio aumentan los pasajes interjurisdiccionales en Jujuy: los nuevos precios

Aumentan los pasajes interjurisdiccionales en Jujuy desde el 1 de junio

El nuevo cuadro tarifario para el transporte interjurisdiccional en Jujuy comenzará a regir desde el lunes 1 de junio de 2026 . Las tarifas actualizadas fueron difundidas en la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy y alcanzan a distintos destinos de la Quebrada, Puna, Valles y Yungas.

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La medida alcanza a miles de usuarios que utilizan el transporte de media distancia para trasladarse por motivos laborales, educativos y personales. Los valores corresponden a los pasajes desde San Salvador de Jujuy hacia cada destino.

Los nuevos valores impactarán en los viajes hacia localidades como Volcán, Tilcara, Humahuaca, La Quiaca, San Pedro, Libertador General San Martín, Perico, Monterrico y Aguas Calientes, entre otros puntos de la provincia.

La ultima adecuación tarifaria en servicios de este tipo se die el 1 de mayo de 2026.

Nuevas tarifas hacia Quebrada y Puna

Según el cuadro tarifario vigente desde el 1 de junio, los pasajes desde la Terminal de Ómnibus de Jujuy hacia la Quebrada y la Puna tendrán los siguientes valores:

Volcán: $4.500

Tumbaya: $5.300

Maimará: $8.900

Purmamarca: $9.400

Tilcara: $9.900

Humahuaca: $14.600

Susques: $23.700

Abra Pampa: $25.100

Iruya: $25.700

La Quiaca: $32.500

Cuánto costará viajar hacia los Valles

También se difundieron los valores para distintos destinos de la zona de los Valles. En este caso, el cuadro figura con tarifa SUBE y contempla viajes desde San Salvador de Jujuy hacia localidades cercanas.

Los precios serán:

El Carmen: $2.765

Carahunco: $3.058

San Antonio: $3.464

Perico: $3.594

Monterrico: $3.708

Las Pampitas: $4.164

Aeropuerto: $4.849

Puesto Viejo: $5.562

La Mendieta: $5.842

Aguas Calientes: $6.750

Entre los destinos más utilizados por usuarios que viajan diariamente, Perico tendrá una tarifa de $3.594, Monterrico de $3.708 y El Carmen de $2.765.

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Tarifas hacia San Pedro y Yungas

El nuevo cuadro tarifario también incluye destinos hacia San Pedro y la zona de Yungas. Desde el 1 de junio, los valores serán:

San Pedro: $6.900

Chalicán: $9.200

Santa Clara: $9.600

Fraile Pintado: $10.400

Libertador General San Martín: $11.800

Calilegua: $12.500

Caimancito: $14.300

Yuto: $17.100

Palma Sola: $18.700

El Talar: $19.800

En esta región, San Pedro tendrá una tarifa de $6.900, mientras que Libertador General San Martín quedará en $11.800 y El Talar llegará a $19.800.

Recomiendan consultar en boletería

Los cuadros difundidos aclaran que las tarifas estarán vigentes a partir del 1 de junio de 2026 y que los valores pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Por ese motivo, se recomienda consultar en boletería antes de viajar.

La actualización impactará especialmente en quienes se trasladan por trabajo, estudio, trámites o visitas familiares hacia distintos puntos del interior provincial.