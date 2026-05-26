Conflictos en Bolivia: cayó el flujo de transporte en la frontera de La Quiaca y Villazón

La situación política y social que atraviesa Bolivia ya impacta en el norte argentino . En la frontera entre La Quiaca y Villazón, referentes locales confirmaron una disminución en el transporte de pasajeros hacia distintas ciudades bolivianas debido a los bloqueos y conflictos que afectan al centro del país. Aunque el cruce internacional continúa habilitado y el comercio mantiene su ritmo habitual, varias empresas redujeron frecuencias por las dificultades para circular dentro del territorio boliviano.

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Desde la ciudad jujeña de La Quiaca señalaron que el tránsito peatonal y la actividad comercial siguen activos todos los días. Sin embargo, aclararon que el mayor problema aparece en los servicios de transporte de larga distancia que unen el sur de Bolivia con ciudades como La Paz o Santa Cruz.

Luis Beltrán, periodista de La Quiaca, explicó que los conflictos no golpean de la misma manera a todas las regiones bolivianas. Según detalló, en Villazón y en el departamento de Potosí la situación se mantiene estable y sin grandes inconvenientes para comerciantes o compradores.

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“No hay bloqueos en Villazón y el movimiento entre ambas ciudades es normal” “No hay bloqueos en Villazón y el movimiento entre ambas ciudades es normal”

Aun así, remarcó que varias empresas de transporte disminuyeron servicios por los cortes de rutas que persisten en otras zonas del país vecino.

La reducción afecta principalmente a las líneas que conectan con ciudades bolivianas más alejadas. Algunas unidades suspendieron recorridos y otras trabajan con menos frecuencias debido a las demoras y problemas para circular en rutas nacionales.

El comercio en Villazón sigue activo

Pese al contexto que atraviesa Bolivia, comerciantes y vecinos de la frontera aseguran que la actividad económica continúa con normalidad en Villazón. Durante los últimos días incluso se realizaron festivales y celebraciones por el aniversario de la ciudad y de uno de sus principales mercados.

Desde La Quiaca remarcaron que no existen faltantes de productos ni inconvenientes vinculados con alimentos o mercadería básica en la zona fronteriza. Por ese motivo, muchas personas continúan cruzando diariamente para realizar compras, cambiar moneda o visitar ferias comerciales.

El movimiento comercial representa una de las principales fuentes de ingreso tanto para Villazón como para La Quiaca. En ambas ciudades, gran parte de la economía depende del intercambio permanente entre Argentina y Bolivia.

frontera villazón

Cómo está hoy el paso fronterizo entre La Quiaca y Villazón

Autoridades y trabajadores de frontera indicaron que el cruce internacional funciona de manera habitual. Hasta el momento no se registran cortes ni restricciones en el puente internacional que conecta ambas ciudades.

Además del tránsito peatonal, también circulan vehículos particulares y tours de compras que llegan desde distintos puntos de Jujuy y del norte argentino. Durante el último fin de semana largo, cientos de personas viajaron hacia la frontera para aprovechar precios y diferencias cambiarias.

En relación al cambio de divisas, desde La Quiaca informaron que actualmente 10 mil pesos argentinos equivalen aproximadamente a 67 bolivianos. Esa diferencia continúa impulsando el movimiento comercial en la zona.

Frío extremo en la frontera jujeña

Otro de los temas que preocupa en el norte jujeño son las bajas temperaturas. Con la llegada del otoño, las marcas térmicas comenzaron a descender de forma pronunciada en localidades de la Puna.

Según detallaron desde La Quiaca, durante el invierno suelen registrarse temperaturas de hasta 12 o 13 grados bajo cero. En localidades cercanas como Abra Pampa, el termómetro incluso llega a marcar entre 16 y 17 grados bajo cero durante las madrugadas.

Por ese motivo, recomendaron a quienes viajen hacia la frontera que lleven ropa de abrigo y tomen precauciones ante los cambios bruscos de temperatura característicos de la región.