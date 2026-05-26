Alberto Siufi: "La Frontera Jujeña - Salteña con Bolivia es muy difícil de controlar"

El secretario de comunicación de la provincia, Alberto Siufi , habló sobre el encuentro del Consejo de Seguridad Interior que se realizó con la presencia de la Ministra de Seguridad de la Nación y gobernadores del NOA donde, dijo, “el principal tema fue el del narcotráfico en esta región”.

En el encuentro también se abordaron temas como la seguridad en las fronteras y la trata de personas.

“Reconocen todos que lamentablemente la droga entra por la región del NOA al país”, sostuvo Siufi y agregó que “La ministra Alejandra Monteoliva habló que en dos años se secuestraron cerca de 25 mil kilos de droga entre marihuana y cocaína y el 68% se secuestró en el NOA ”.

Entre los expositores, dijo siufi, hablarontambién especialistas afirmando que de nada sirve llenar de efectivos la frontera, lo importante es fortalecer y mejorar la infraestructura para las diferentes fuerzas de seguridad, “se remarmarcó como los capos narcos van invirtiendo mucha plata en tecnología y esa inversión no la están acompañando los operativos de seguridad”.

“No se tienen los mecanismos necesarios para hacer eficiente en este sentido”, dijo Siufi y agregó que “la Ministra de Seguridad de Nación habló de la necesidad de un trabajo en conjunto. La Frontera Jujeña - Salteña con Bolivia es muy ancha y muy difícil de controlar”.

Monitoreo de basurales a cielo abierto

En su encuentro semanal con los medios, el secretario habló también del trabajo que se está haciendo en los basurales a cielo abierto en la provincia y adelantó se irá “a fondo” contra quienes los generan.

“Se hizo un plan piloto con la instalación de una cámara para detectar quienes tiran la basura”, y sostuvo que “se levantaron 26 basurales a cielo abierto y dicen que había 400 micro basurales. No hay forma de terminar con esto si no hay colaboración de la gente”.

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Siufi dijo que las personas que tiraron la basura en este basural, ubicado en la colectora de Ruta 66, están “perfectamente identificados y la información ya la tiene el Ministerio Público de la Acusación para empezar con las investigaciones”.

“Vamos a instalar cámaras de seguridad en varios lugares para ir viendo quienes son los que generan esto y se va a caer con todo el peso de la Ley a los irresponsables que están generando estos basurales”, sostuvo el Secretario.

Ley provincial para los bomberos voluntarios

El pedido lo hicieron varias dotaciones de bomberos voluntarios de la provincia en la Legislatura. Uno de los puntos principales es dotar a los mismos de obra social y jubilación. “Es un debate muy interesante y es muy bueno darlo”, sostuvo Siufi.

“Son 14 agrupaciones y hay 600 bomberos voluntarios que se quiere beneficiar con esto pero, como lo hablábamos vez pasada, esta desición politica para el Instituto de Seguros de Jujuy significa 140 millones de pesos y lo pagan los afiliados que están haciendo sus aportes y, cuando esto no alcanza, lo hace la provincia”.

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Ante esta situación el funcionario dijo que el debate tiene que ser en la Legislatura, “donde veamos perfectamente los números. Se han tomado decisiones políticas muy importantes en este tema y no renegamos de eso”.

“Son decisiones importantes pero hay que entenderlas, por eso digo que el debate es importantísimo y es muy bueno que se dé en la Legislatura. La obra social del ISJ es una obra social, tiene que estar a favor de la gente pero hay que entender que tiene un costo y hay que definirlo”, sostuvo Siufi.

Paro docente y descuento de días

El Secretario de Comunicación habló también de las medidas de fuerza anunciadas por el CEDEMS para la jornada de este miércoles y sostuvo que “se van a descontar los días”, y agregó “creo que no estamos para seguir parando, uno pide una reflexión sobre este tema”.