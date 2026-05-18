Alberto Siufi: "como provincia tenemos que dar la atención que el PAMI no está dando"

En su habitual encuentro con los medios en Casa de Gobierno, el secretario de comunicación de Jujuy, Alberto Siufi , hizo referencia a las situación del PAMI en la provincia y como se deben atender consultas de jubilados y pensionados porque “ no hay cobertura en PAMI, este es el problema que estamos viendo ”.

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“ Da la sensación de abandono absoluto en la provincia , la caída en reconocimiento de medicamentos lo vemos a diario”, dijo Siufi sobre la situación del PAMI y alertó sobre “la perversidad del sistema capitado, esto quiere decir que yo te doy una plata y con esa plata atendé, entonces los prestadores te dicen que no hay turno, todo se patea para adelante ”.

El funcionario sostuvo que “ el ahorro lo hacen de cara a los jubilados que son los que no tienen atención, es perverso este sistema pero hoy está cada vez más profundo. No hay turnos y es por eso la denuncia penal que hizo el titular del SAME, donde tuvimos en Jujuy 12 mil atenciones el año pasado en temas de emergencias y esto es porque no hay cobertura en PAMI”.

Siufi dijo que esto genera que la gente se atienda en el sistema público y que los hospitales se vean “desbordados”, como así también aseguró que las salas de atención primaria tuvieron “86 mil atenciones, los jubilados van a atenderse ahí porque no hay cobertura en el PAMI, este es el problema que estamos viendo”.

“La situación se profundiza en el interior”

El secretario de comunicación aseveró que esta situación es “mucho más preocupante porque no hay cardiólogos, oftalmólogos, odontólogos y se cayeron los médicos de cabecera por falta de pago o pagos insuficientes”.

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“Son 1185 personas afectadas en las localidades relevadas”, dijo Siufi y puso como ejemplo que “en Palma Sola son 320 jubilados, en Santa Clara 300, El Piquete 200 y Rodeito 225 personas”.

Denuncias en la Justicia Federal

“Hay denuncias concretas que están en la justicia federal que no se mueven para nada. Las tiene el Fiscal Federico Zurueta y no hay ningún movimiento”, sostuvo el funcionario y agregó que “vemos que hay, aparentemente, una estructura creada para terminar de vaciar al PAMI y nosotros como provincia tenemos que dar la atención que el PAMI no está dando”.

“Este es el tema central para nosotros, la falta de respuestas. La justicia federal de Jujuy no hizo nada”, manifestó.

“Toda la semana hemos hablado si el Diputado Manuel Quintar llegó en un Tesla, la verdad a nosotros como Gobierno no nos preocupa para nada. Puede llegar en un Tesla, en un helicóptero o hacer lo que quiera, no es nuestro problema y no podemos opinar del tema”, dijo Siufi y sumó que “lo que nos corresponde es velar por la gente del PAMI y en este marco queremos que la denuncia penal se esclarezca".

Recortes presupuestarios

Alberto Siufi hizo referencia también a las últimas decisión administrativas de Nación en relación a anuncios de diferentes partidas presupuestarias y de recursos nacionales, “en abril se recaudaron más de 86 mil millones de pesos en ATN y solamente se distribuyeron 47 mil millones, de la plata q le sacaron de la coparticipación de las provincia, ese monto se lo quedó Nación solo en abril”.

Mientras otras provincias recibieron fondos adicionales provenientes de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), Jujuy quedó excluida, sostuvo el funcionario.

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Siufi cuestionó también las críticas de algunos funcionarios nacionales sobre recursos extras, “no solo le mandamos a la provincia lo que le corresponde de coparticipación sino que se le dieron 3 mil millones de pesos que queremos saber dónde están”.

“Hablan de 3 mil millones de pesos como si fuera una cifra enorme, cuando eso apenas alcanza para cubrir un mes de aumento salarial”, sostuvo.

Paritarias: “tenemos que reconocer el proceso inflacionario”

Alberto Siufi habló también de las negociaciones paritarias que lleva adelante el Gobierno de la provincia con los diferentes gremios y sindicatos y sobre los montos ofrecidos dijo que “se cierran en ese momento pero después cada gremio lo analiza. El Gobierno cumplió llevando a la mesa de negociación un valor que supere la inflación, es lo que tenemos como objetivo para llevar adelante y cumplir con esto”.

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“De hecho lo que habíamos propuesto en un inicio, que era un 10%, se transformó en un 13% por que también tenemos que reconocer que el proceso inflacionario fue superior a lo que teníamos planteado”, agregó.

Siufi adelantó que “el dialogo será permanente” y aseguró que “el Gobierno puso ese tema y va a liquidar sobre el mismo. ¿Si están todos conformes?, cada gremio lo va a ver de forma particular”.

Marcha Federal Universitaria

Sobre la macha en apoyo a las universidades realizada la semana pasada en todo el país, el Secretario de Comunicación dijo que “es un tema muy complejo” y que el debate es “mucho más complejo”.

“En la época del Kirchnerismo”, dijo “las universidades han sido, en mucho casos, “prostituidas”. La universidad de las madres es un ejemplo de esto que se transformó en una gran unidad de negocio con los hermanos Schoklender”.

“Bajaban la plata por los controles laxos de la Universidad y eran los lugares más adecuados para bajar fondos, Julio De Vido está procesado por esto”, sostuvo Siufi y recordó que “la facultad de periodismo de la Plata le dio el Dr Honoris Causa a Chávez, a Evo Morales y siete a Cristina Fernández de Kirchner, habla a las claras de la politización en esos tiempos”.

Jujuy se sumó a la Marcha Universitaria Federal Jujuy se sumó a la Marcha Universitaria Federal

Siufi analizó también la terminalidad educativa en las Universidades y dijo que “merece un debate también la cantidad de egresados cada mil alumnos, hemos visto la cantidad que no termina primer año o que no rinden una materia, es un debate mucho más profundo”.

En este sentido, el funcionario además reconoció a otras casas de altos estudios, “tenemos que decir que la UBA y la Universidad Nacional de Córdoba son ejemplos nacionales de lo que es la formación universitaria. Tiene esta ambivalencia el tema universitario”.

Sobre la situación que hoy están viviendo las Universidades Nacionales en todo el país, el Secretario dijo que “el Gobierno Nacional decide, a pesar de tener una ley de financiamiento universitario, no cumplirla. El veto de la misma, por primera vez en la historia, fue tratado por las dos cámaras y las dos lo rechazaron y quedó firme”.

“Van a la justicia, presentan un amparo y no lo cumplen tampoco. Aquí es donde uno empieza a ver y dice estamos teniendo paro permanentemente en las universidades, los chicos van camino a perder el año y vemos un nivel confrontativo tremendamente grande”, advirtió.

Sobre el conflicto universitario, Siufi aseveró que “un Gobierno que ya ha resuelto que no va a escuchar, no solo que resolvió esto sino también en la semana se conoció una medida administrativa donde se recorta dos billones quinientos mil millones de pesos, el 1,6 del presupuesto, tema que se conoció el mismo día de la marcha”, finalizó.