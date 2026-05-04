Alberto Siufi: "No está en nuestra política cerrar escuelas"

El informe periodístico de un medio nacional hablaba de la Escuela N° 71 de Queta y al final del mismo hablaba del cierre de 60 escuelas en la Puna jujeña durante el 2025, “el informe marca que se cerraron 60 escuelas en los últimos 20 años en el NOA, no solamente NOA y Jujuy, sino que en 20 años. Pero el título termina con esto y es el título que circula en todos lados”, dijo Alberto Siufi.

“Si hay una provincia que está lejos de cerrar escuela somos nosotros, 60 escuelas no hay en toda la puna jujeña. Por eso decimos que el informe está totalmente sesgado y falta a la verdad”, afirmó Siufi y agregó que “la provincia era consciente de lo que pasaba en esto y nosotros somos absolutamente conscientes de lo que está pasando en muchas escuelas”.

Siufi dijo que en la Escuela de Queta se viene trabajando desde hace un tiempo y dio a conocer un informe sobre la situación de esos establecimientos , “hay una nota de Nancy Tolaba, que trabaja en APS del día 18 de marzo del 2026, donde le informa a la señora Ministra que no hay niños en la escuela de Queta. No hay niños, en toda la zona de Queta hay un solo niño de dos años de edad que todavía no va a la escuela”.

Actas

“El informe de la directora de la escuela número 61 de Queta, donde también le informa a la señora Ministra de que no hay niños en toda la zona, por otro lado en una entrevista entre la directora de la escuela y Ricardo Quiroga, que es un habitante de la zona, que tiene ocho hijos, todos grandes, ninguno se ha quedado allá en la zona de Queta”, sostuvo como ejemplo el Secretario.

Siufi habló de diferentes informes y actas que certifican la falta de niños de edad escolar en la zona y el desarraigo de las familias, “el acta del 2026, Heraclia Quiroga, que tiene 77 años y vive a 3 kilómetros de la escuela dice que los planes sociales se llevaron la gente, el desarraigo lamentablemente es así y certifica también la inexistencia de niños en la zona para que puedan asistir a esta escuela”.

Los vecinos, sostuvo el Secretario, “hablan del desarraigo, de la de la gente que sale para buscar trabajo y se va del lugar”.

El periodista Daniel Malnatti, dijo Siufi, “vino a la zona de la Puna, la recorrió e hizo el informe desde la misma escuela", y agregó que el mismo "está sesgado en la información pero también hay una mano política importante en este tema porque interviene una ex directora que se llama Silvina Velia Salina, que fue candidata a diputada provincial por el PJ y que ahora es la que lleva adelante esto, es la que trajo TN”.

Embed - ALBERTO SIUFI - Secretario de Comunicación - Conferencia de prensa 4/05/2026

REUNIONES Y BUSCA DE SOLUCIONES

Alberto Siufi adelantó que el próximo sábado 9 de mayo se realizará una asamblea comunitaria en el lugar con la presencia de autoridades de la cartera educativa, “para ver qué solución se le dá, pero la intención del Ministerio de Educación es no cerrar la escuela, es tenerla abierta”.

La intención, sumó el funcionario, es “mantenerlas para acciones que tengan que ver con lo educativo o formación profesional, ver la forma de qué es lo que se puede hacer, pero hay que empezar a debatir en profundidad qué se hace con esta situación, que es una situación crítica”.

“Sería muy bueno preguntarle a los sectores que pugnan por gobernar la provincia de Jujuy, qué es lo que van a hacer con este tema, preguntarle a La Libertad Avanza ¿qué va a hacer? ¿van a cerrar toda esta escuela? Tenemos más de 10 escuelas que tienen menos de 10 alumnos y que podrían estar en condiciones de esto. Bueno, ¿cuál es la política a hacer con este tema?”, cuestionó Siufi.

DEBATE POR LA EDUCACIÓN

Alberto Siufi habló también de la matrícula en las escuelas del país, “tenemos problemas de caída de matrícula, creo que todos lo sabemos, un problema nacional. Tenemos un problema con la natalidad, en los últimos 15 años cualquier informe dice que la natalidad ha caído muy fuerte, más del 10%.”.

“Tenemos problemas con el desarraigo y esta zona tiene un desarraigo grande, la gente se va a buscar trabajo, se va a buscar otra oportunidad”, dijo el Secretario y agregó que “terminan la primaria acá pero no tienen secundaria, se van por los planes sociales, se van por oportunidades laborales”.

Otro tema que preocupa es “la deserción escolar, si usted ve los informes de Argentinos por la Educación, le dicen todos los días la problemática que tenemos. Solamente 16 alumnos de 100 terminan en tiempo y forma la secundaria de los que empiezan en la primaria. Bueno, toda esta problemática creo que es bueno discutirlo”.

“Sería bueno que se empiecen a expresar los partidos políticos opositores del gobierno, qué harían con esto, que empiecen a poner su opinión sobre la mesa porque es un tema muy intrincado, complejo”, pidió el funcionario.

“Esto tiene un costo realmente elevado y la provincia decidió sostenerlo. Bueno, ¿qué van a hacer los otros partidos? ¿qué opina ADEP y CEDEMS de este tema? Me parece que es interesante momento para instalar un debate de esto”, finalizó.

CAMBIOS EN LA FNE

En los encuentros semanales que tiene el funcionario con la prensa, Siufi habló también sobre los rumores surgidos por modificaciones en la estructura del Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y reconoció la renuncia de Martin Meyer como presidente pero sostuvo que “no ha tenido la tramitación correspondiente por lo que el Ente Autárquico no está acéfalo”, y adelantó que “no hay decisión tomada todavía de quien lo reemplaza”.

LOTES FISCALES

Alberto Siufi habló también de la situación para regularizar los lotes en la provincia y recordó que “se logró recuperar más de 30 lotes que había sido usurpado, lotes legalizados con la infraestructura necesaria y habían sido entregados”.

“No hay gestores, nadie hace gestiones por el gobierno, son individuales. Cada persona tiene que entrar a la página o va a las oficinas de Ordenamiento Territorial”, aseveró Siufi y agregó que “los delincuentes están trabajando a full vendiendo estos lotes y la gente se ve estafada”.

LEY DE COPARTICIPACIÓN MUNICIPAL

Otro de los temas abordados por el secretario de comunicación fue el proyecto de Ley de Coparticipación municipal, y dijo que el mismo “tiene que avanzar en la Legislatura, es un tema muy complejo”

“Cuando se elaboró el proyecto de Ley estaba en función de una recaudación determinada que se viene cayendo a pedazos en lo últimos 6 meses”, y sostuvo que “si hubiera salido con esas cifras hoy ningún municipio podría estar pagando los sueldos. Los municipios están pudiendo pagar los sueldos porque la provincia está mandando la plata necesaria para pagar”.

“Es muy difícil la situación que se está viviendo y creo que esto es lo que está haciendo que los legisladores sean muy prudentes con este tema”, aseveró.