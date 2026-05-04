Vuelve el calor a Jujuy esta semana: cuándo y por cuánto tiempo

El clima en Jujuy este lunes está marcado por condiciones típicamente otoñales y temperaturas bajas . La jornada de hoy comenzó con cielo totalmente despejado, con una temperatura actual cercana a los 8 °C y una sensación térmica similar. La mínima se ubicó en torno a los 7 °C, mientras que la máxima alcanzará los 22 °C.

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El viento sopla desde el sector norte con intensidad leve a moderada, entre 10 y 25 km/h, lo que contribuye a mantener un ambiente fresco durante la mañana.

La semana comienza con altas temperaturas: cómo va a estar el clima en Jujuy

Para mañana martes se espera un leve aumento de las temperaturas. La mínima rondará los 8 °C y la máxima ascenderá hasta los 25 °C. El cielo se mantendrá mayormente estable, aunque con presencia de nubosidad baja en algunos momentos del día.

Inestabilidad y lluvias hacia mitad de semana

El cambio más significativo llegará entre miércoles y jueves.

El miércoles se prevén lluvias aisladas con una probabilidad del 30%, temperaturas entre 10 °C y 24 °C, y vientos moderados.

En tanto, el jueves se intensificará la inestabilidad: la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 90%, con acumulados estimados cercanos a los 2,7mm. La máxima podría trepar hasta los 29 °C, en una jornada marcada por el aumento de la humedad y ráfagas de viento más intensas, que podrían oscilar entre 19 y 56 km/h.

Descenso térmico hacia el fin de semana

Tras el pico de calor e inestabilidad, se espera un descenso de las temperaturas.

El viernes la máxima bajará a 16 °C, mientras que el sábado y domingo se mantendrán valores moderados, entre 17 °C y 18 °C, con mínimas cercanas a los 3 °C a 4 °C. Las condiciones serán más estables, con nubosidad parcial y sin lluvias significativas.

Una semana de contrastes

El panorama general muestra una semana con marcada amplitud térmica y cambios progresivos en las condiciones meteorológicas. Desde mañanas frías y soleadas hasta jornadas más cálidas e inestables, el tiempo obligará a los jujeños a estar atentos a las variaciones diarias y a adaptar la vestimenta y actividades al pronóstico cambiante.