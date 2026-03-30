lunes 30 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de marzo de 2026 - 07:03
A tener en cuenta.

Clima en Jujuy: lluvias, tormentas y suba de temperatura en capital e interior durante la semana

Jujuy inicia la semana con lluvias y 21°C. En el interior habrá temperaturas más altas. El martes y miércoles seguirán las tormentas.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Se esperan lluvias para el inicio de la semana&nbsp;

Se esperan lluvias para el inicio de la semana 

Lee además
Jujuy nublado
Jujuy.

Clima en Jujuy hoy: sábado inestable con lluvias y tormentas aisladas
Vence el plazo para el pago anticipado de impuestos municipales: hasta cuándo es
Jujuy.

Vence el plazo para el pago anticipado de impuestos municipales: hasta cuándo es

Para este lunes, se prevén lluvias y chubascos aislados, con una temperatura máxima cercana a los 21°C en la capital jujeña. Sin embargo, en el interior, especialmente en zonas como los Valles y el Ramal, las máximas podrían alcanzar entre 23°C y 25°C, con mayor presencia de humedad.

lluvias en Jujuy
Sábado con inestabilidad: continúa vigente el alerta por tormentas

Sábado con inestabilidad: continúa vigente el alerta por tormentas

Un martes inestable

El martes, el panorama se tornará más inestable, con probabilidad de tormentas dispersas en distintos puntos de la provincia. En la capital se espera una máxima de 25°C, mientras que en el interior los valores podrían escalar hasta los 27°C o incluso 28°C en sectores más cálidos.

Para el miércoles, las condiciones se mantendrán similares, con cielo mayormente nublado, posibles precipitaciones y temperaturas que seguirán en niveles elevados. En San Salvador de Jujuy las máximas rondarán los 24°C a 25°C, mientras que en el interior provincial se ubicarán entre 26°C y 28°C.

Ante este escenario, se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente al circular por rutas o zonas donde las lluvias puedan generar complicaciones, y mantenerse informados ante eventuales alertas meteorológicas.

Lluvias
Pronostican lluvias y tormentas en Jujuy.

Pronostican lluvias y tormentas en Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Clima en Jujuy hoy: sábado inestable con lluvias y tormentas aisladas

Vence el plazo para el pago anticipado de impuestos municipales: hasta cuándo es

Qué significa la nube embudo que se vio en Jujuy: la explicación de este fenómeno

Charlas, vigilia y acto central: cómo sigue la agenda por Malvinas en Jujuy

Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral

Lo que se lee ahora
Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral video
Religión

Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Algunas rutas están intransitables
Precaución.

Alerta en Jujuy: rutas intransitables por crecidas y cortes en la RN 52 con circulación restringida

Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral video
Religión

Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral

Una fe que emociona: la reflexión del obispo Fernández sobre Punta Corral video
Religión.

Punta Corral: "Una fe que emociona", la reflexión del obispo César Fernández

Más de 6.500 asistencias médicas en la peregrinación a Punta Corral video
Salud.

Más de 6.500 asistencias médicas en la peregrinación a Punta Corral

Nube embudo en Jujuy video
Ciencia.

Qué significa la nube embudo que se vio en Jujuy: la explicación de este fenómeno

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel