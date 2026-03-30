Clima en Jujuy: lluvias, tormentas y suba de temperatura en capital e interior durante la semana

Se esperan lluvias para el inicio de la semana

El inicio de semana el clima en Jujuy estará marcado por condiciones inestables, con lluvias, tormentas y un progresivo aumento de las temperaturas, tanto en la capital como en el interior de la provincia.

Para este lunes, se prevén lluvias y chubascos aislados, con una temperatura máxima cercana a los 21°C en la capital jujeña. Sin embargo, en el interior, especialmente en zonas como los Valles y el Ramal, las máximas podrían alcanzar entre 23°C y 25°C, con mayor presencia de humedad.

lluvias en Jujuy Sábado con inestabilidad: continúa vigente el alerta por tormentas Un martes inestable El martes, el panorama se tornará más inestable, con probabilidad de tormentas dispersas en distintos puntos de la provincia. En la capital se espera una máxima de 25°C, mientras que en el interior los valores podrían escalar hasta los 27°C o incluso 28°C en sectores más cálidos.

Para el miércoles, las condiciones se mantendrán similares, con cielo mayormente nublado, posibles precipitaciones y temperaturas que seguirán en niveles elevados. En San Salvador de Jujuy las máximas rondarán los 24°C a 25°C, mientras que en el interior provincial se ubicarán entre 26°C y 28°C.

Ante este escenario, se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente al circular por rutas o zonas donde las lluvias puedan generar complicaciones, y mantenerse informados ante eventuales alertas meteorológicas. Lluvias Pronostican lluvias y tormentas en Jujuy.

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