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15 de mayo de 2026 - 20:03
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Alertan en Jujuy sobre estafas en viajes estudiantiles: qué tener en cuenta para no caer

Ante el aumento de casos de estafas en turismo educativo y estudiantil, un operador turístico brindó recomendaciones a las familias jujeñas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto creada con IA.

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“Se está produciendo muchos casos de estafa en la Argentina, en general en el turismo y también el turismo educativo y turismo estudiantil”, señaló. En ese marco, remarcó que el primer paso para prevenir problemas es verificar si la agencia está habilitada para operar.

Dónde consultar si una agencia está habilitada

Ovando explicó que en la Secretaría de Turismo de Jujuy, dentro del área de Fiscalización, existe una nómina de todas las agencias habilitadas en la provincia, incluidas las que trabajan con turismo estudiantil y educativo.

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Estafas en viajes estudiantiles (foto ilustrativa).

Estafas en viajes estudiantiles (foto ilustrativa).

El precio, una de las principales trampas

El operador turístico advirtió además que uno de los errores más frecuentes es elegir solo por el valor más bajo. “Muchas veces a través del precio precisamente se prestan algún tipo de engaños”, sostuvo.

Según explicó, en muchos casos la gente prioriza pagar menos sin prestar atención a si el prestador está habilitado o no. Esa situación, dijo, abre la puerta a confusiones, incumplimientos y posibles estafas.

Qué pasa cuando no hay respaldo legal

Ovando señaló que, cuando surge un problema con un viaje no habilitado o con servicios ofrecidos fuera de la normativa, luego solo queda radicar la denuncia y esperar.

En ese sentido, remarcó que si ocurre un incumplimiento aparecen las dificultades legales y las complicaciones para quienes organizaron esos viajes de forma irregular.

La recomendación, entonces, es clara: antes de contratar un viaje estudiantil, revisar si la empresa figura entre las habilitadas, desconfiar de precios demasiado bajos y exigir siempre documentación respaldatoria.

Embed - HUGO OVANDO TJ

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