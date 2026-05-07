Una pareja de Palpalá fue víctima de estafa telefónica: le robaron 750 mil pesos

Una pareja de Palpalá denunció haber sido víctima de una estafa telefónica luego de intentar recuperar el acceso a la billetera virtual de una conocida tarjeta de crédito. El hecho fue denunciado en la Brigada de Investigaciones de dicha ciudad.

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Según relataron las víctimas, los estafadores lograron convencerlos de realizar transferencias bancarias por una importante suma de dinero bajo la promesa de solucionar el inconveniente con la cuenta.

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Todo comenzó cuando la pareja intentó comunicarse con el servicio de atención al cliente de la empresa financiera para reactivar la billetera virtual.

Al buscar un supuesto número telefónico en Google, fueron atendidos por un hombre que se presentó como operador oficial de la firma. Durante la conversación, el sujeto les indicó una serie de pasos para “verificar” y recuperar la cuenta.

Les hicieron transferir $750 mil

De acuerdo con la denuncia, el falso operador solicitó realizar varias transferencias bancarias que, en total, alcanzaron los 750 mil pesos.

Los damnificados accedieron inicialmente al pedido creyendo que se trataba de un procedimiento legítimo para solucionar el problema técnico.

Sin embargo, minutos más tarde, los supuestos representantes volvieron a comunicarse y exigieron compartir la pantalla del celular y enviar más dinero para “confirmar la cuenta”.

Sospecharon de la maniobra y cortaron la llamada

Ante las nuevas exigencias, la pareja comenzó a sospechar que se trataba de una maniobra fraudulenta y decidió interrumpir la comunicación.

Posteriormente, realizaron la denuncia correspondiente en la Brigada de Investigaciones de Palpalá, donde se inició una investigación para identificar a los responsables.

Recomiendan verificar canales oficiales

Tras el hecho, se reiteraron las recomendaciones para evitar este tipo de delitos virtuales.

Las autoridades aconsejan no compartir datos personales ni bancarios, evitar transferencias a desconocidos y verificar siempre los canales oficiales de atención antes de comunicarse con empresas o entidades financieras.

Además, recordaron que ninguna empresa solicita transferencias de dinero o acceso remoto al dispositivo para resolver inconvenientes con cuentas o billeteras virtuales.