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14 de abril de 2026 - 13:30
Sociedad.

Estafas telefónicas en Jujuy: alertan por engaños en nombre de empresas de servicios

Delitos Complejos alertó por denuncias de estafas telefónicas en las que delincuentes se hacen pasar por empleados de empresas y ofrecen falsos descuentos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Estafas telefónicas: alertan por engaños en nombre de empresas de servicios

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Lamentablemente en la provincia hemos recepcionado varias denuncias donde las personas han sido víctimas de estafas”, indicó Cruz. Según detalló, los autores de estos engaños llaman a los usuarios y les ofrecen supuestos descuentos o beneficios, con la intención de ganar su confianza y obtener información personal o bancaria.

Uno de los mecanismos más frecuentes es el ofrecimiento de promociones falsas vinculadas a descuentos para jubilados. “Les hacen creer que van a acceder a un descuento muy popular y muy frecuente ha sido el descuento por jubilado”, explicó el oficial, y remarcó que muchas de las víctimas son adultos mayores.

“Les hacen creer que van a acceder a un descuento" “Les hacen creer que van a acceder a un descuento"

Cómo operan los estafadores

De acuerdo al relato de Cruz, los delincuentes utilizan un “ardid engaño” para convencer a los usuarios de que están hablando con representantes reales de la empresa. A partir de ahí, logran que las personas entreguen datos sensibles.

La gente adulta mayor está cayendo en esta situación y está aportando sus datos personales”, advirtió. Esa información luego es utilizada para concretar maniobras fraudulentas, como consumos con tarjetas o movimientos económicos que las víctimas nunca autorizaron.

El perjuicio no termina ahí. También hay usuarios que creen haber accedido a un beneficio y realizan un pago, convencidos de que la factura quedó saldada. Sin embargo, tiempo después descubren que ese pago no impactó realmente en la cuenta.

Embed - HERNÁN CRUZ - Delitos Complejos - Estafas telefónicas en Jujuy: alertan por engaños

Estafas telefónicas con "servicios": el problema también alcanza a la empresa

Cruz explicó que esta situación no solo afecta a las personas estafadas, sino también a la empresa prestadora del servicio. De hecho, señaló que la semana pasada mantuvieron reuniones con responsables de la firma para analizar este escenario.

Muchas personas creen haber accedido a un beneficio, realizan un pago y a la larga ese impacto desaparece de la plataforma”, señaló. Como consecuencia, el usuario cree que tiene sus boletas al día, pero con el paso de los meses aparece la deuda acumulada.

Ese es uno de los puntos más delicados de la maniobra: la falsa sensación de estar cumpliendo con el pago del servicio. “Pasado un tiempo, dos o tres meses, el usuario que confiado cree haber tenido las facturas pagadas se lleva la mala noticia”, dijo Cruz, al explicar que en algunos casos la empresa debe avanzar con el corte del suministro por falta de pago.

Además del malestar que esto genera en los usuarios, también se produce un perjuicio para la empresa, ya que se incrementan deudas impagas en un contexto económico complejo para muchas familias de la provincia.

Estafas telefónicas
Estafas telefónicas: alertan por engaños en nombre de empresas de servicios

Estafas telefónicas: alertan por engaños en nombre de empresas de servicios

Qué debe hacer la gente para no caer

“Tratemos de desconfiar siempre que nos ofrecen un tipo de beneficio” “Tratemos de desconfiar siempre que nos ofrecen un tipo de beneficio”

Ante esta modalidad, el oficial principal recomendó desconfiar de cualquier mensaje o llamada que ofrezca descuentos o beneficios extraordinarios en nombre de una empresa de servicios, incluso si aparece con logo o imagen institucional.

Tratemos de desconfiar siempre que nos ofrecen un tipo de beneficio”, sostuvo. En ese sentido, recomendó acercarse directamente a la empresa para verificar si la promoción existe realmente.

También remarcó que los pagos deben realizarse únicamente por canales oficiales y personales. “Los pagos hay que hacerlos personal. No hagamos que terceros lo realicen”, afirmó. Según explicó, muchas veces por comodidad o falta de tiempo las personas recurren a otras vías y recién meses después descubren que fueron estafadas.

“Los pagos hay que hacerlos personal. No hagamos que terceros lo realicen” “Los pagos hay que hacerlos personal. No hagamos que terceros lo realicen”

La advertencia apunta a toda la comunidad, pero especialmente a los sectores más vulnerables frente a este tipo de engaños. La recomendación es clara: no brindar datos personales, no compartir información bancaria y consultar siempre por canales oficiales antes de aceptar cualquier supuesto descuento.

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