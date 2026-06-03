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3 de junio de 2026 - 20:09
Sociedad.

La app viral que convierte tus caminatas en premios como café, vino y cine

Cada vez más usuarios se suman a esta plataforma que recompensa la actividad diaria y transforma los pasos cotidianos en beneficios reales.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La app viral que convierte tus caminatas en premios como café, vino y cine.

La app viral que convierte tus caminatas en premios como café, vino y cine.

Caminar hacia el trabajo, salir a dar una vuelta con amigos o incluso acercarse hasta el kiosco del barrio pueden transformarse en recompensas como café sin costo, entradas para el cine o una copa de vino. Esa es la idea central de Pasito, una app desarrollada en Argentina que se volvió viral en redes sociales.

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El sistema de la plataforma es sencillo: tras instalarla en el teléfono, el usuario sincroniza la aplicación con el contador de actividad física del dispositivo y, a partir de ese momento, empieza a sumar “pasitos”, que funcionan como la moneda virtual dentro de la app.

La app que es furor.

Cómo funciona la app Pasito y por qué todos la están descargando

Dentro de la aplicación, se establece una conversión en la que cada 1.000 pasos realizados por el usuario se transforman en un “pasito”. Esa unidad acumulable luego puede intercambiarse por distintos beneficios, como productos de gastronomía, cafés, promociones especiales, copas de vino o entradas de cine en los locales que forman parte del programa.

Para comprobar la actividad física de manera precisa, la plataforma se apoya en la información que ya registran sistemas incorporados en los dispositivos móviles, como Apple Health en iPhone o Google Fit en Android. Asimismo, sus desarrolladores señalaron que el sistema incluye mecanismos internos de control destinados a identificar patrones de movimiento anómalos o posibles intentos de manipulación en el conteo de pasos.

La app que te da premios por caminar y es furor en redes.

La empresa emergente fue fundada por Santiago Schamberger, junto con Lisandro Comentino y Renata Poletti, con la intención de crear una plataforma que promoviera la incorporación de hábitos saludables de forma lúdica, simple y al alcance de todos.

La recepción del público superó ampliamente lo previsto. La app se publicó el 3 de mayo tanto en App Store como en Google Play, y en solo 72 horas logró reunir alrededor de 45.000 usuarios. En la actualidad, la base de usuarios continúa creciendo de manera constante, con miles de personas que se incorporan para registrar su actividad diaria y acceder a recompensas.

En la actualidad, los beneficios disponibles solo pueden utilizarse dentro de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con lo señalado por sus desarrolladores, muchas personas también emplean Pasito como una forma de desafío entre amigos o familiares, lo que ayuda a sostener la motivación para incrementar la cantidad de caminatas diarias.

La aplicación suma ya miles de usuarios y promete convertir cada caminata diaria en beneficios reales.

Por otra parte, la aplicación es de uso gratuito y sus creadores afirman que su intención es conservar ese esquema sin costo. No obstante, no descartan la posibilidad de incorporar en el futuro una versión paga con funcionalidades adicionales y recompensas exclusivas.

En paralelo, el propósito central continúa siendo ampliar su alcance a nivel nacional, con la meta de que un número cada vez mayor de usuarios pueda transformar sus pasos cotidianos en beneficios reales.

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