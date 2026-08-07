Así es el truco con una tapita de botella que mantiene limpio el desagüe de la ducha.

En la vida diaria , muchas personas buscan métodos simples y económicos para solucionar inconvenientes domésticos sin tener que recurrir a productos costosos . Dentro de estos métodos, uno de los trucos más difundidos consiste en colocar una pequeña tapa de botella sobre el desagüe de la ducha .

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A primera vista puede parecer que funciona únicamente como un obstructor , pero en realidad cumple otra función: ayuda a detener cabellos , restos de jabón y suciedad acumulada antes de que ingresen al interior de las tuberías . De esta manera, los residuos quedan expuestos y pueden retirarse con mayor facilidad después de cada uso del baño .

Para que este truco cumpla correctamente su función, la tapa no debe bloquear por completo la abertura del desagüe . Lo ideal es que actúe como un filtro o separador parcial, permitiendo que el agua pueda circular a través de un pequeño espacio libre .

En caso de que la tapita quede demasiado encajada, el drenaje podría verse dificultado y provocar que el agua permanezca acumulada en la superficie de la ducha durante más tiempo. Por eso, antes de dejarla instalada de manera permanente, conviene verificar que la salida del agua continúe operando sin inconvenientes.

Qué tener en cuenta antes de usar este método casero

Antes de implementar esta solución doméstica, conviene tener en cuenta una serie de sugerencias y precauciones:

Evitar instalar la tapa si bloquea o dificulta la circulación del agua hacia el desagüe .

si bloquea o dificulta la hacia el . Quitar los restos de suciedad y materiales retenidos luego de cada uso de la ducha .

y materiales retenidos luego de cada uso de la . Higienizar la tapita periódicamente para conservarla en buenas condiciones .

periódicamente para conservarla en . Comprobar que la rejilla de drenaje permanezca libre y sin acumulación de residuos .

permanezca libre y sin acumulación de . No considerarla una alternativa permanente cuando la cañería ya presenta una obstrucción.

De todos modos, este recurso doméstico no sustituye la necesidad de realizar un mantenimiento habitual de las rejillas del desagüe.

Si bien permite detener parte de los residuos que suelen acumularse, resulta fundamental retirarlos con regularidad después de cada ducha para impedir la formación de suciedad y la aparición de olores desagradables.

Por eso, aunque a simple vista pueda parecer una solución poco útil, colocar una tapa de botella en la salida del desagüe puede contribuir a disminuir pequeños bloqueos y hacer más sencilla la limpieza cotidiana. Siempre que permita la circulación del agua y reciba una limpieza periódica, puede convertirse en una alternativa práctica y eficaz para el hogar.