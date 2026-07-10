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10 de julio de 2026 - 17:22
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El sencillo truco con papel aluminio que ayuda a mantener el calor de tu casa

La técnica, popularizada en Europa durante los meses de frío, permite mejorar el rendimiento de la calefacción y reducir el gasto en los servicios.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El sencillo truco con papel aluminio que ayuda a mantener el calor de tu casa.

El sencillo truco con papel aluminio que ayuda a mantener el calor de tu casa.

Durante las jornadas de frío, conservar un clima agradable en el hogar sin elevar demasiado el consumo energético se convierte en una preocupación habitual. Sin embargo, hay un truco simple originado en Alemania que permite optimizar el rendimiento de la calefacción utilizando un material cotidiano que suelen tener todos: el papel aluminio.

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Este método, popularmente denominado “truco alemán”, se basa en ubicar una lámina de papel aluminio detrás de los radiadores o sistemas de calefacción. Su funcionamiento se debe a que este material actúa como una barrera que reduce la pérdida de calor hacia las paredes, ya que refleja la temperatura emitida nuevamente hacia el espacio interior y permite aprovechar mejor el rendimiento del equipo.

De esta manera, utilizando un material económico y sencillo de encontrar en caso de no tenerlo en casa, se logra una mejor distribución de la temperatura dentro del ambiente. Así, el sistema de calefacción puede funcionar durante menos tiempo o con una intensidad menor, lo que contribuye a reducir el consumo energético y aliviar el gasto en las facturas de los servicios.

Esta técnica fue dada a conocer por la publicación francesa Maison & Travaux y rápidamente ganó popularidad en regiones acostumbradas a atravesar temporadas invernales muy rigurosas, debido a que permite mantener mejor la temperatura dentro del hogar y, al mismo tiempo, disminuir el gasto energético.

El papel de aluminio funciona como una especie de barrera térmica que muchas casas no poseen de manera incorporada. Su utilización permite reducir esa desventaja y mejorar el aprovechamiento de los sistemas de calefacción convencionales.

Truco: ¿Cómo utilizar el papel aluminio para mejorar la calefacción?

Aplicar este recurso no requiere grandes complicaciones: basta con ubicar una hoja de papel aluminio detrás del radiador, dejando el lado brillante orientado hacia el espacio que se busca calefaccionar. De esta manera, la energía térmica que suele absorber la pared se devuelve hacia el ambiente, favoreciendo una mayor sensación de calor en la habitación.

En un escenario en el que distintas zonas de Argentina enfrentan una de las temporadas invernales más frías de los últimos años, esta alternativa puede convertirse en una opción práctica para disminuir el consumo de electricidad y gas sin perder comodidad ni bienestar dentro de la vivienda.

Un truco que muchas sociedades aplican hace años

Respecto al surgimiento de esta práctica, no se le atribuye la creación a una persona en particular. En realidad, es un método que fue incorporándose y extendiéndose con los años a partir de conceptos básicos de la física, permitiendo que cualquier usuario pueda aplicarlo para aprovechar mejor el calor dentro de sus ambientes.

Gracias a esta modificación simple, económica y fácil de realizar, es posible conseguir que la temperatura se mantenga de forma más efectiva en el interior del hogar, logrando que los equipos de calefacción rindan mejor y reduciendo de manera considerable el gasto energético.

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