El truco con un tenedor para reparar el cierre de la ropa en segundos

Un cierre o un deslizador que se desprende de su posición puede convertir una prenda en un verdadero dolor de cabeza . Sin embargo, en muchos casos no hace falta descartarla ni cambiar el cierre , ya que hay un truco casero muy sencillo que permiten solucionar el inconveniente en apenas unos minutos.

Uno de los recursos más prácticos consiste en utilizar un elemento tan habitual en cualquier cocina como un tenedor . La técnica puede aplicarse sin conocimientos de costura ni elementos específicos, lo que la convierte en una alternativa práctica y al alcance de cualquiera para solucionar un cierre averiado. El procedimiento consiste en valerse de un tenedor para volver a colocar el deslizador en el cierre.

Como primer paso, se debe encajar el cursor entre las púas del tenedor , verificando que quede firme y estable . De ese modo, será posible conducirlo con mayor facilidad y precisión hasta alinearlo correctamente con los dientes del cierre . Esta maniobra permite que las piezas del cierre vuelvan a encastrar de manera adecuada, favoreciendo que el deslizador recupere su funcionamiento habitual .

Después de volver a colocar el cursor en su posición , las dos tiras del cierre deberían quedar correctamente acopladas , permitiendo que se deslice con normalidad tanto para abrir como para cerrar la prenda. Esta técnica resulta especialmente útil cuando la cremallera se sale de su lugar como consecuencia del uso frecuente , el paso del tiempo o un tirón demasiado fuerte .

Otra alternativa útil para resolver el problema de manera momentánea consiste en colocar una gomita elástica que mantenga firme el cursor cuando este tiende a deslizarse hacia abajo debido al uso y al deterioro de la pieza. Si el daño es más severo, también existe la posibilidad de recurrir a un adhesivo para telas con el fin de inmovilizar el cierre, aunque se trata de una medida provisoria y menos resistente que una reparación mediante costura.

De todos modos, cuando el deterioro del cierre es considerable, la alternativa más conveniente suele ser cambiar la cremallera completa. En los casos en que presente dientes dañados o ausentes, es posible adquirir repuestos junto con las herramientas necesarias para efectuar el arreglo en una mercería.

Para qué sirven los agujeros laterales de las zapatillas: la verdadera razón

Una de las dudas más frecuentes vinculadas al calzado finalmente encontró respuesta. Especialistas explicaron cuál es la verdadera función de los pequeños orificios ubicados en los laterales de algunas zapatillas.

Este detalle aparece sobre todo en los modelos de estilo tenis, como las Converse, y suele pasar desapercibido o ser considerado un simple elemento de diseño. Sin embargo, esos agujeros cumplen una finalidad específica. Si bien con el paso del tiempo surgieron distintas hipótesis sobre su utilidad, muchas de ellas no coinciden con su verdadero propósito.

Existen diversas interpretaciones sobre la utilidad de estos pequeños orificios. Mientras algunas personas consideran que fueron incorporados únicamente por una cuestión de diseño, otras afirman que su función es favorecer la circulación de aire dentro del calzado. No obstante, ninguna de esas explicaciones refleja por completo el motivo de su incorporación.

Si bien estos agujeros colaboran con la ventilación y ayudan a disminuir la acumulación de humedad provocada por la transpiración, especialistas en indumentaria señalaron que fueron concebidos principalmente para brindar un mejor ajuste al pie y aportar mayor estabilidad durante el uso.

La incorporación de estos agujeros proviene del diseño del calzado deportivo utilizado en disciplinas deportivas, en especial en el básquet. De acuerdo con especialistas, fueron pensados para permitir un sistema de atado que sujete con mayor firmeza la zona del tobillo, mejorando la estabilidad del pie y disminuyendo las posibilidades de deslizamientos o lesiones.

Si bien esta forma de atar las zapatillas ya no es tan habitual como en el pasado, para aplicarla únicamente hay que hacer pasar el cordón por los dos orificios laterales antes de enhebrarlo en el último ojal ubicado sobre la zona del empeine.