Trucos caseros: estos son los nuevos usos para las almohadas viejas en el hogar

Así puedes usar las almohadas viejas para decorar la casa y jugar con tus hijos.

Las almohadas del hogar cumplen un rol fundamental para lograr un descanso adecuado, ya que ayudan a mantener la correcta alineación del cuello, disminuyen posibles molestias cervicales y favorecen un sueño profundo y reparador, elementos clave para la salud física y mental.

De acuerdo con especialistas a nivel internacional, se aconseja reemplazarlas cada 1 o 2 años debido al desgaste natural y la pérdida de capacidad de soporte.

Así puedes usar las almohadas viejas para decorar la casa y jugar con tus hijos. En Perú, el Seguro Social de Salud (EsSalud) sugiere renovarlas cada tres meses en el caso de personas consideradas vulnerables, como niños, adultos mayores o pacientes alérgicos, ya que con el tiempo pueden acumular ácaros, lo que incrementa el riesgo de alergias o afecciones respiratorias.

No obstante, lo habitual es que, cuando ya están deterioradas, terminemos tirándolas. Sin embargo, en vez de descartarlas, es posible aprovecharlas nuevamente dándoles otro uso: reutilizarlas para la decoración del hogar o para actividades lúdicas con los niños, incorporando así creatividad, imaginación y entretenimiento dentro del espacio familiar.

Con las almohadas viejas se pueden elaborar cojines únicos y llenos de personalidad para la sala o el dormitorio. Cómo usar las almohadas viejas para decorar la casa y jugar con tus hijos Almohadas decorativas a partir de reciclaje textil : quita la funda original , córtala en partes y combínala con otras telas que ya no utilices, como remeras , sábanas o prendas en desuso. Luego reutiliza el relleno de una almohada antigua para completar el interior. De esta manera, puedes crear cojines originales , con estilo propio , ideales para el living o el dormitorio . A la vez, reduces residuos , cuidás el ambiente y ahorrás dinero .

a partir de : quita la funda , córtala en partes y combínala con otras que ya no utilices, como , o prendas en desuso. Luego reutiliza el de una para completar el interior. De esta manera, puedes crear , con , ideales para el o el . A la vez, reduces , cuidás el y ahorrás . Fundas nuevas con estilo patchwork: utiliza sobrantes de distintos tejidos para confeccionar fundas creativas con formas llamativas, como estrellas, corazones o figuras de animales. Después, rellénalas con material de almohadas viejas. El resultado final es un objeto decorativo, cálido y con un aire artesanal que aporta confort al hogar. Si te levantas con dolor de cuello, cabeza o espalda son señales de que la almohada ya no brinda buen soporte. Juguetes blandos para niños : aprovechando el relleno de almohadas usadas , puedes confeccionar muñecos de tela —como animales , figuras o formas simples— que resulten suaves, mullidos y seguros para que los chicos los abracen. Este tipo de objetos favorece el juego imaginativo , aporta contención y transmite sensación de calma y afecto .

para : aprovechando el de , puedes confeccionar —como , figuras o formas simples— que resulten suaves, y seguros para que los chicos los abracen. Este tipo de objetos favorece el , aporta y transmite sensación de y . Asientos y apoyos para espacios de lectura: en zonas destinadas a la lectura o al juego, es posible reutilizar almohadas en desuso como soporte para el suelo o respaldo. Si además se les colocan fundas coloridas y con diseños atractivos, se crea un ambiente más lúdico y acogedor, que invita a los niños a quedarse y disfrutar del espacio. Se puede reutilizar las almohadas viejas para decorar nuestros espacios y jugar con los hijos, sumando creatividad y diversión al hogar. Otros usos que se les puede dar a las almohadas viejas Protección para mudanzas o embalaje : puedes cortar una almohada vieja en secciones y reutilizar su contenido como material de relleno , ideal para amortiguar objetos delicados o proteger muebles durante traslados .

: puedes cortar una en secciones y reutilizar su como material de , ideal para amortiguar objetos o proteger durante . Camas acolchadas para mascotas : el relleno también puede aprovecharse para armar camas caseras para animales , cubriéndolas con telas firmes o resistentes , logrando así un espacio cálido , cómodo y seguro para su descanso.

para : el también puede aprovecharse para armar para , cubriéndolas con telas o , logrando así un espacio , y para su descanso. Apoyos para tareas de jardín o huerta: si los recubres con una funda duradera y los rellenas con fibras de almohadas en desuso, puedes fabricar almohadones prácticos para apoyar rodillas o piernas mientras trabajas en el jardín o realizas tareas de siembra. Así se pueden usar las almohadas viejas para decorar la casa y jugar con tus hijos. Almohadillas para yoga o meditación : utilizando una funda de tela resistente y el relleno de una almohada en desuso , es posible fabricar un cojín cómodo para prácticas de meditación , ejercicios de estiramiento o actividades de relajación en el hogar.

para : utilizando una y el de una , es posible fabricar un para prácticas de , ejercicios de o actividades de en el hogar. Aislamiento casero temporal: se pueden colocar fragmentos de almohadas viejas en pequeñas rendijas, huecos o bordes de puertas y ventanas, con el fin de disminuir la entrada de corrientes de aire y mejorar la sensación de temperatura y confort en los ambientes. Se recomienda cambiar las almohadas cada 3 meses en personas vulnerables, pues acumulan ácaros que pueden provocar alergias o enfermedades respiratorias. Señales de que debes cambiar tu almohada Si la almohada muestra alguno de estos signos, es una señal clara de que llegó el momento de reemplazarla: No vuelve a su forma original (prueba del pliegue) : si al doblarla o presionarla la almohada permanece marcada o doblada , significa que ha perdido su estructura interna y ya no recupera su volumen habitual .

: si al doblarla o presionarla la almohada permanece o , significa que ha perdido su y ya no recupera su . Presencia de grumos o irregularidades internas : cuando el relleno se compacta o se agrupa formando zonas duras , “ bolas ” o bultos , es señal de un desgaste avanzado del material.

o : cuando el se compacta o se agrupa formando zonas , “ ” o , es señal de un del material. Molestias al levantarse : despertarse con dolor en el cuello , la cabeza o la espalda indica que la almohada ya no cumple adecuadamente su función de soporte y alineación .

: despertarse con , la o la indica que la almohada ya no cumple adecuadamente su función de y . Manchas amarillentas y olor que no se va: este tipo de señales suelen reflejar una acumulación prolongada de sudor, grasa corporal, bacterias y ácaros, y en muchos casos no se eliminan por completo aunque se lave la almohada. Las almohadas son esenciales para un buen descanso. Aumento de reacciones alérgicas: la aparición de síntomas como picazón en los ojos, congestión nasal o estornudos durante el sueño puede ser un indicio de que la almohada antigua alberga ácaros u otros agentes irritantes.

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