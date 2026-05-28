Trucos caseros: estos son los nuevos usos para las almohadas viejas en el hogar

Las almohadas del hogar cumplen un rol fundamental para lograr un descanso adecuado, ya que ayudan a mantener la correcta alineación del cuello, disminuyen posibles molestias cervicales y favorecen un sueño profundo y reparador, elementos clave para la salud física y mental.
De acuerdo con especialistas a nivel internacional, se aconseja reemplazarlas cada 1 o 2 años debido al desgaste natural y la pérdida de capacidad de soporte.
Así puedes usar las almohadas viejas para decorar la casa y jugar con tus hijos.
En Perú, el Seguro Social de Salud (EsSalud) sugiere renovarlas cada tres meses en el caso de personas consideradas vulnerables, como niños, adultos mayores o pacientes alérgicos, ya que con el tiempo pueden acumular ácaros, lo que incrementa el riesgo de alergias o afecciones respiratorias.
No obstante, lo habitual es que, cuando ya están deterioradas, terminemos tirándolas. Sin embargo, en vez de descartarlas, es posible aprovecharlas nuevamente dándoles otro uso: reutilizarlas para la decoración del hogar o para actividades lúdicas con los niños, incorporando así creatividad, imaginación y entretenimiento dentro del espacio familiar.
Con las almohadas viejas se pueden elaborar cojines únicos y llenos de personalidad para la sala o el dormitorio.
Cómo usar las almohadas viejas para decorar la casa y jugar con tus hijos
- Almohadas decorativas a partir de reciclaje textil: quita la funda original, córtala en partes y combínala con otras telas que ya no utilices, como remeras, sábanas o prendas en desuso. Luego reutiliza el relleno de una almohada antigua para completar el interior. De esta manera, puedes crear cojines originales, con estilo propio, ideales para el living o el dormitorio. A la vez, reduces residuos, cuidás el ambiente y ahorrás dinero.
- Fundas nuevas con estilo patchwork: utiliza sobrantes de distintos tejidos para confeccionar fundas creativas con formas llamativas, como estrellas, corazones o figuras de animales. Después, rellénalas con material de almohadas viejas. El resultado final es un objeto decorativo, cálido y con un aire artesanal que aporta confort al hogar.
Si te levantas con dolor de cuello, cabeza o espalda son señales de que la almohada ya no brinda buen soporte.
- Juguetes blandos para niños: aprovechando el relleno de almohadas usadas, puedes confeccionar muñecos de tela —como animales, figuras o formas simples— que resulten suaves, mullidos y seguros para que los chicos los abracen. Este tipo de objetos favorece el juego imaginativo, aporta contención y transmite sensación de calma y afecto.
- Asientos y apoyos para espacios de lectura: en zonas destinadas a la lectura o al juego, es posible reutilizar almohadas en desuso como soporte para el suelo o respaldo. Si además se les colocan fundas coloridas y con diseños atractivos, se crea un ambiente más lúdico y acogedor, que invita a los niños a quedarse y disfrutar del espacio.
Se puede reutilizar las almohadas viejas para decorar nuestros espacios y jugar con los hijos, sumando creatividad y diversión al hogar.
Otros usos que se les puede dar a las almohadas viejas
- Protección para mudanzas o embalaje: puedes cortar una almohada vieja en secciones y reutilizar su contenido como material de relleno, ideal para amortiguar objetos delicados o proteger muebles durante traslados.
- Camas acolchadas para mascotas: el relleno también puede aprovecharse para armar camas caseras para animales, cubriéndolas con telas firmes o resistentes, logrando así un espacio cálido, cómodo y seguro para su descanso.
- Apoyos para tareas de jardín o huerta: si los recubres con una funda duradera y los rellenas con fibras de almohadas en desuso, puedes fabricar almohadones prácticos para apoyar rodillas o piernas mientras trabajas en el jardín o realizas tareas de siembra.
Así se pueden usar las almohadas viejas para decorar la casa y jugar con tus hijos.
- Almohadillas para yoga o meditación: utilizando una funda de tela resistente y el relleno de una almohada en desuso, es posible fabricar un cojín cómodo para prácticas de meditación, ejercicios de estiramiento o actividades de relajación en el hogar.
- Aislamiento casero temporal: se pueden colocar fragmentos de almohadas viejas en pequeñas rendijas, huecos o bordes de puertas y ventanas, con el fin de disminuir la entrada de corrientes de aire y mejorar la sensación de temperatura y confort en los ambientes.
Se recomienda cambiar las almohadas cada 3 meses en personas vulnerables, pues acumulan ácaros que pueden provocar alergias o enfermedades respiratorias.
Señales de que debes cambiar tu almohada
Si la almohada muestra alguno de estos signos, es una señal clara de que llegó el momento de reemplazarla:
- No vuelve a su forma original (prueba del pliegue): si al doblarla o presionarla la almohada permanece marcada o doblada, significa que ha perdido su estructura interna y ya no recupera su volumen habitual.
- Presencia de grumos o irregularidades internas: cuando el relleno se compacta o se agrupa formando zonas duras, “bolas” o bultos, es señal de un desgaste avanzado del material.
- Molestias al levantarse: despertarse con dolor en el cuello, la cabeza o la espalda indica que la almohada ya no cumple adecuadamente su función de soporte y alineación.
- Manchas amarillentas y olor que no se va: este tipo de señales suelen reflejar una acumulación prolongada de sudor, grasa corporal, bacterias y ácaros, y en muchos casos no se eliminan por completo aunque se lave la almohada.
Las almohadas son esenciales para un buen descanso.
- Aumento de reacciones alérgicas: la aparición de síntomas como picazón en los ojos, congestión nasal o estornudos durante el sueño puede ser un indicio de que la almohada antigua alberga ácaros u otros agentes irritantes.
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