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22 de mayo de 2026 - 12:45
Sociedad.

El sencillo truco con bolsitas de té que ayuda a eliminar humedad y olores del auto

Cada vez más conductores usan este truco casero para reducir humedad, evitar vidrios empañados y mejorar el olor dentro del auto.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El truco casero y económico para evitar malos olores y humedad en el auto.

El truco casero y económico para evitar malos olores y humedad en el auto.

Con la llegada del frío y la humedad, muchas personas comenzaron a aplicar un curioso truco casero dentro del auto: colocar bolsitas de té usadas en diferentes rincones del vehículo. Aunque a simple vista puede parecer algo inusual, esta práctica ganó popularidad porque ayudaría a disminuir la humedad acumulada y evitar que los vidrios se empañen.

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La explicación está vinculada a la capacidad que tienen algunas variedades de té para absorber parte de la humedad presente en el ambiente. De acuerdo con especialistas citados por el sitio Glavred, las bolsitas de té verde o té negro pueden actuar como una especie de deshumidificador natural dentro del habitáculo del auto.

Algunas variedades aromáticas dejan un perfume suave dentro del vehículo y colaboran para mantener un ambiente más agradable.

En las épocas de otoño e invierno, el empañamiento de los vidrios suele ser frecuente debido al contraste de temperatura entre el interior del vehículo y el ambiente exterior. Si bien la calefacción o el aire acondicionado permiten resolver esta situación, muchas veces necesitan varios minutos para hacer efecto. Por ese motivo, algunas personas optan por este recurso adicional para favorecer una mejor visibilidad al manejar.

Quienes utilizan este truco también aseguran que las bolsitas ayudan a reducir olores desagradables dentro del auto. Incluso, ciertas variedades aromáticas aportan una fragancia suave que contribuye a mantener un ambiente más fresco y agradable, sobre todo en vehículos que pasan muchas horas cerrados.

El truco casero y económico para evitar malos olores y humedad en el auto.

Cómo realizar este truco casero en el auto

Para poner en práctica este método, lo primero es dejar que las bolsitas se sequen completamente después de usar el . Cuando ya no tengan humedad, pueden ubicarse en distintos puntos del vehículo, como el tablero, debajo de los asientos, en los compartimentos de las puertas o cerca del parabrisas. Es fundamental que permanezcan secas para evitar la formación de hongos o moho.

Truco casero y económico para evitar malos olores y humedad en el auto.

Además, mantener los vidrios limpios, evitar dejar prendas húmedas dentro del auto y utilizar de manera adecuada el sistema de ventilación son medidas que ayudan a reducir la condensación y controlar mejor la humedad en el interior del vehículo.

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