jueves 15 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de enero de 2026 - 18:04
Hogar.

Recuperá el brillo del plástico del auto con un truco casero: solo necesitas 3 ingredientes

Con solo tres elementos que probablemente tengas en casa, este método sencillo devuelve vida y luminosidad a las partes opacas por el tiempo y el sol.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cómo hacer para revivir el plástico del auto con solo tres ingredientes.

Cómo hacer para revivir el plástico del auto con solo tres ingredientes.

Tanto en el interior como en el exterior del vehículo, el plástico del auto ocupa un papel cada vez más destacado. Sin embargo, el uso cotidiano y la exposición a factores ambientales —como sol, viento y lluvia— provocan que pierdan su brillo original y se vean apagados. Es por eso que resulta fundamental cuidarlo, y para eso este truco es infalible.

Lee además
La peor solución es la de limpiar el parabrisas con la mano o un trapo como para poder ver hacia adelante.
Consejos.

5 trucos para desempañar rápido los vidrios del auto y manejar de forma segura
El truco casero para combatir el frío que es viral.
Invierno.

El truco viral para abrigar los pies con un elemento del auto que seguro tenes

Aunque existen numerosos productos comerciales para restaurar su apariencia, un remedio casero con solo tres ingredientes se ha vuelto viral como el revividor de plásticos más efectivo para autos. Es completamente casero y extremadamente sencillo de preparar, según mostró un influencer en sus redes sociales.

Cómo reparar los plásticos de un coche.

Hablamos del influencer Javier Meyer, oriundo de Saturnino M. Laspiur, en Córdoba, quien comparte en su perfil Increíble IDEAS todo tipo de trucos y soluciones caseras para problemas diarios que muchas veces resultan difíciles de solucionar. Entre sus consejos más populares se encuentra cómo restaurar y devolverle vida a los plásticos del auto.

El revividor de plásticos casero de muy fácil preparación

Se necesitan solo unos pocos ingredientes que normalmente se tienen en casa; con solo mezclarlos un momento, el restaurador de plásticos queda listo para usar:

Los elementos necesarios son muy simples y fáciles de conseguir en casa:

  • Un vaso, puede ser de vidrio o plástico; no importa si ya no se usa para beber.
  • Una esponja de cocina, no es necesario que sea nueva, pero sí que esté en buen estado y sin trozos sueltos.
  • Aceite de cocina, preferentemente reutilizado de alguna preparación anterior, no recién salido de la botella.
  • Betún para zapatos, es decir, la pomada para lustrar calzado, preferiblemente negra.
Un truco infalible y casero, que restaura y levanta el brillo de lo que el tiempo y el clima pusieron opaco.

Luego, con un palito o una cucharita que ya no uses, se mezcla el betún con el aceite hasta lograr una pasta uniforme lista para aplicar.

Cuando la mezcla casera ya está lista, el siguiente paso es extenderla sobre las superficies plásticas del vehículo. Su aplicación no resulta complicada y se asemeja bastante al procedimiento que se utiliza con cualquier producto comercial diseñado para recuperar el brillo y la apariencia del plástico.

Humedecer la esponja dentro del vaso o, alternativamente, verter con cuidado un poco de la mezcla sobre ella, y luego extenderla suavemente y de manera pareja sobre la superficie plástica que se desea restaurar. En pocos instantes se notará cómo el plástico recupera su aspecto original, quedando casi como recién salido de fábrica.

Cómo hacer para revivir el plástico del auto con solo tres ingredientes.

Otras variantes para revivir los plásticos del auto

Aunque esta receta casera resulta económica y sencilla de usar, existen alternativas igualmente efectivas, aunque la mayoría requieren productos comerciales, lo que hace que el costo final sea más elevado.

En cualquier caso, ya sea en ferreterías o en tiendas de repuestos para autos, se pueden encontrar distintos artículos diseñados específicamente para devolverle brillo y vida al plástico.

  • Reavivador de plásticos: usando un pulverizador, se aplica el producto directamente sobre la superficie plástica y luego, con un paño limpio y seco, se distribuye cuidadosamente por toda la zona que se desea restaurar.
  • Pulidor de plásticos: este tipo de producto se enfoca especialmente en las luces y faros, que también están hechos de plástico. Se coloca una pequeña cantidad sobre un paño limpio y se frota de manera uniforme sobre la óptica para recuperar su brillo.
Por dentro y por fuera del auto, los plásticos de los vehículos tienen cada vez más presencia.
  • Cera para plásticos: a diferencia de otros tratamientos, la cera se aplica directamente sobre la superficie plástica que se desea restaurar. Con una herramienta pequeña, como una espátula o un peine sin dientes (muchas veces incluido en el envase), se extiende el producto de manera uniforme, similar a untar manteca sobre un pan. La cera es muy efectiva para devolver el brillo, aunque requiere paciencia, ya que lo ideal es dejarla actuar al menos durante 24 horas para obtener los mejores resultados.
Si bien hay varios productos con los que devolverle el brillo, hay una mezcla de apenas tres ingredientes que se convirtió en el revividor de plástico más increíble para el auto.

Existe además un remedio casero muy efectivo: combinar vinagre blanco con agua. Se vierten ambos ingredientes en un recipiente y se mezclan bien. A continuación, se humedece una esponja o un paño limpio con esta solución y se frota suavemente sobre la superficie plástica deteriorada. Finalmente, se enjuaga con agua para retirar los restos y dejar el plástico renovado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

5 trucos para desempañar rápido los vidrios del auto y manejar de forma segura

El truco viral para abrigar los pies con un elemento del auto que seguro tenes

Truco fácil: ¿Cómo sacar las manchas de aceite de auto de la ropa?

Circulaban por San Salvador de Jujuy en un auto sin patente y con armas blancas

Japón ya sanciona el "acoso olfativo" y un sociólogo jujeño analiza qué dice de nuestra cultura

Lo que se lee ahora
japon ya sanciona el acoso olfativo y un sociologo jujeno analiza que dice de nuestra cultura video
Análisis.

Japón ya sanciona el "acoso olfativo" y un sociólogo jujeño analiza qué dice de nuestra cultura

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Falleció una referente del folclore del norte video
Luto.

Dolor en el folclore: falleció una referente de la música popular del norte

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Dos tramos de Ruta 40 intransitables en Jujuy
Importante.

Dos rutas de Jujuy están intransitables hace una semana: cuáles son

Empezó a regir el impuesto 0% a celulares importados: qué cambios trae
Economía.

Empezó a regir el impuesto 0% a celulares importados: qué cambios trae

Alerta por tormentas en Jujuy. video
Atención.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel