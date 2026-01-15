Recuperá el brillo del plástico del auto con un truco casero: solo necesitas 3 ingredientes

Tanto en el interior como en el exterior del vehículo, el plástico del auto ocupa un papel cada vez más destacado. Sin embargo, el uso cotidiano y la exposición a factores ambientales —como sol, viento y lluvia — provocan que pierdan su brillo original y se vean apagados. Es por eso que resulta fundamental cuidarlo, y para eso este truco es infalible.

Aunque existen numerosos productos comerciales para restaurar su apariencia, un remedio casero con solo tres ingredientes se ha vuelto viral como el revividor de plásticos más efectivo para autos. Es completamente casero y extremadamente sencillo de preparar , según mostró un influencer en sus redes sociales .

Hablamos del influencer Javier Meyer , oriundo de Saturnino M. Laspiur , en Córdoba , quien comparte en su perfil Increíble IDEAS todo tipo de trucos y soluciones caseras para problemas diarios que muchas veces resultan difíciles de solucionar. Entre sus consejos más populares se encuentra cómo restaurar y devolverle vida a los plásticos del auto .

Se necesitan solo unos pocos ingredientes que normalmente se tienen en casa ; con solo mezclarlos un momento, el restaurador de plásticos queda listo para usar:

Los elementos necesarios son muy simples y fáciles de conseguir en casa:

Un vaso , puede ser de vidrio o plástico ; no importa si ya no se usa para beber.

, puede ser de ; no importa si ya no se usa para beber. Una esponja de cocina , no es necesario que sea nueva, pero sí que esté en buen estado y sin trozos sueltos.

, no es necesario que sea nueva, pero sí que esté en y sin trozos sueltos. Aceite de cocina , preferentemente reutilizado de alguna preparación anterior, no recién salido de la botella.

, preferentemente reutilizado de alguna preparación anterior, no recién salido de la botella. Betún para zapatos, es decir, la pomada para lustrar calzado, preferiblemente negra.

Luego, con un palito o una cucharita que ya no uses, se mezcla el betún con el aceite hasta lograr una pasta uniforme lista para aplicar.

Cuando la mezcla casera ya está lista, el siguiente paso es extenderla sobre las superficies plásticas del vehículo. Su aplicación no resulta complicada y se asemeja bastante al procedimiento que se utiliza con cualquier producto comercial diseñado para recuperar el brillo y la apariencia del plástico.

Humedecer la esponja dentro del vaso o, alternativamente, verter con cuidado un poco de la mezcla sobre ella, y luego extenderla suavemente y de manera pareja sobre la superficie plástica que se desea restaurar. En pocos instantes se notará cómo el plástico recupera su aspecto original, quedando casi como recién salido de fábrica.

Otras variantes para revivir los plásticos del auto

Aunque esta receta casera resulta económica y sencilla de usar, existen alternativas igualmente efectivas, aunque la mayoría requieren productos comerciales, lo que hace que el costo final sea más elevado.

En cualquier caso, ya sea en ferreterías o en tiendas de repuestos para autos, se pueden encontrar distintos artículos diseñados específicamente para devolverle brillo y vida al plástico.

Reavivador de plásticos : usando un pulverizador , se aplica el producto directamente sobre la superficie plástica y luego, con un paño limpio y seco , se distribuye cuidadosamente por toda la zona que se desea restaurar.

: usando un , se aplica el producto directamente sobre la y luego, con un , se distribuye cuidadosamente por toda la zona que se desea restaurar. Pulidor de plásticos: este tipo de producto se enfoca especialmente en las luces y faros, que también están hechos de plástico. Se coloca una pequeña cantidad sobre un paño limpio y se frota de manera uniforme sobre la óptica para recuperar su brillo.

Cera para plásticos: a diferencia de otros tratamientos, la cera se aplica directamente sobre la superficie plástica que se desea restaurar. Con una herramienta pequeña, como una espátula o un peine sin dientes (muchas veces incluido en el envase), se extiende el producto de manera uniforme, similar a untar manteca sobre un pan. La cera es muy efectiva para devolver el brillo, aunque requiere paciencia, ya que lo ideal es dejarla actuar al menos durante 24 horas para obtener los mejores resultados.

Existe además un remedio casero muy efectivo: combinar vinagre blanco con agua. Se vierten ambos ingredientes en un recipiente y se mezclan bien. A continuación, se humedece una esponja o un paño limpio con esta solución y se frota suavemente sobre la superficie plástica deteriorada. Finalmente, se enjuaga con agua para retirar los restos y dejar el plástico renovado.