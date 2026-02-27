viernes 27 de febrero de 2026

27 de febrero de 2026 - 07:51
Discurso.

Carlos Sadir abre las sesiones ordinarias 2026 en la Legislatura de Jujuy

El gobernador Carlos Sadir encabezará este viernes a las 17 la 165° Apertura de Sesiones en la Legislatura de Jujuy, con fuerte operativo de seguridad.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Carlos Sadir

Este viernes 27 de febrero a las 17 horas se realizará la 165° Apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Jujuy. El gobernador Carlos Sadir pronunciará el discurso que marcará el inicio del período legislativo 2026 en la tradicional Casa de Piedra.

La ceremonia reunirá a diputados y diputadas provinciales, integrantes del Poder Ejecutivo, autoridades del Poder Judicial y representantes de distintos organismos provinciales y municipales. El acto se desarrollará en el edificio de la Casa de Piedra, ubicado en el centro capitalino.

Durante su mensaje, el mandatario expondrá un balance del último año de gestión y detallará los principales lineamientos de trabajo previstos para el nuevo período parlamentario.

El mensaje del Ejecutivo y el inicio formal del período

La Apertura de Sesiones Ordinarias constituye uno de los eventos institucionales más relevantes del calendario político jujeño. En ese marco, el gobernador presentará ante el cuerpo legislativo los ejes de su administración y los proyectos que impulsará durante 2026.

El discurso se dará frente a representantes de los tres poderes del Estado, en una jornada que cada año concentra la atención del ámbito político y administrativo de la provincia. Tras la alocución, quedará formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias.

El acto protocolar marcará el comienzo de la actividad parlamentaria regular, instancia en la que la Cámara abordará proyectos de ley, debates y tratamientos vinculados a la agenda pública provincial.

Legislatura de Jujuy

Operativo de seguridad y cortes en el centro

En paralelo a la organización institucional, la Policía de la Provincia diagramó un operativo especial de seguridad. El despliegue se concentrará en el casco céntrico de San Salvador de Jujuy y en las inmediaciones de la Casa de Gobierno y la Legislatura.

Según detalló el comisario Choque, el dispositivo incluirá presencia policial en distintos puntos estratégicos para ordenar la circulación y custodiar el traslado de autoridades. Los cortes preventivos alcanzarán las esquinas de Independencia y Sarmiento; 19 de Abril y Gorriti; Argañaraz y Martiarena; Independencia y Argañaraz; y San Martín y Gorriti.

Las interrupciones comenzarán desde las 15 horas y se mantendrán de acuerdo con las necesidades del servicio, hasta que finalice el ingreso de funcionarios al edificio legislativo.

Más de 150 efectivos afectados al dispositivo

El operativo contará con más de 150 efectivos policiales. Participarán unidades especiales y personal de servicio regular, con tareas de prevención, control vehicular y asistencia en la vía pública.

Desde la fuerza indicaron que el objetivo central radica en garantizar el normal desarrollo del acto y resguardar la seguridad en la zona céntrica durante toda la tarde.

Además, se solicitó a conductores y peatones respetar las indicaciones del personal apostado en los cortes y prever posibles demoras en el tránsito mientras se lleve adelante la actividad oficial.

