jueves 26 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 19:51
Ruta 9.

Piden el cese y demolición de construcciones no autorizadas en Yala

El predio es donde actualmente se realiza la “Feria del Pan casero” y, de acuerdo a la intimación formulada en la justicia, el pedido se fundamenta en un posible escenario de alto riesgo vial.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Feria del Pan Casero en Yala.

Lugar donde se realiza la feria del Pan Casero en Yala.

El predio corresponde al terreno donde “desde hace 15 años se realiza de manera ininterrumpida la tradicional Feria del Pan Casero”, manifestó el Intendente. El documento alude a un posible escenario de alto riesgo vial, “afirmación que -según estadísticas de la Secretaría de Seguridad Vial de la Policía de Jujuy- no cuenta con respaldo en los registros oficiales vinculados específicamente a ese sector”, sostuvieron en un comunicado.

Lugar donde se realiza la feria del Pan Casero en Yala.
En ese sentido afirmaron que “la Dirección Nacional de Vialidad se negó en reiteradas oportunidades a dar curso al pedido urgente de construir un sistema de semaforización en el acceso a la localidad de Los Nogales, incluso rechazando la posibilidad de que el municipio asuma la totalidad de los costos materiales”.

Manifestaron además que, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Vial de la provincia, durante 2025 se registraron ocho siniestros viales en el sector donde se solicitó intervención y que aún no obtuvo respuesta favorable.

