Piden el cese y demolición de construcciones no autorizadas en Yala

El jefe comunal de Yala, Santiago Tizón, fue notificado formalmente de la intimación realizada por Vialidad Nacional, mediante la nota NO-2019-56918867, “al cese y demolición de construcciones no autorizadas, ejecutadas dentro de la zona de camino de la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 1705”.

El predio corresponde al terreno donde “desde hace 15 años se realiza de manera ininterrumpida la tradicional Feria del Pan Casero”, manifestó el Intendente. El documento alude a un posible escenario de alto riesgo vial, “afirmación que -según estadísticas de la Secretaría de Seguridad Vial de la Policía de Jujuy- no cuenta con respaldo en los registros oficiales vinculados específicamente a ese sector”, sostuvieron en un comunicado.

En ese sentido afirmaron que “la Dirección Nacional de Vialidad se negó en reiteradas oportunidades a dar curso al pedido urgente de construir un sistema de semaforización en el acceso a la localidad de Los Nogales, incluso rechazando la posibilidad de que el municipio asuma la totalidad de los costos materiales”. Manifestaron además que, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Vial de la provincia, durante 2025 se registraron ocho siniestros viales en el sector donde se solicitó intervención y que aún no obtuvo respuesta favorable.

