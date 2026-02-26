jueves 26 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 19:14
Jujuy.

Operativo de seguridad por la apertura de sesiones: más de 150 efectivos y cortes de tránsito

La Policía de Jujuy desplegará un operativo este viernes desde las 15 por el inicio de las Sesiones Ordinarias en la Legislatura.

Federico Franco
Federico Franco
Legislatura.

Legislatura.

El comisario mayor Ariel Choque, jefe de la Central de Policía, explicó a Canal 4 que “la Policía de la provincia ha diseñado un servicio de seguridad con referencia al inicio de sesiones”.

Operativo de seguridad y cortes

Choque detalló que el despliegue se concentrará en el casco céntrico y en las inmediaciones de la Casa de Gobierno de Jujuy y la Legislatura, “se va a hacer un despliegue de capital humano en todo lo que es el casco céntrico”, indicó. Además, confirmó que habrá cortes preventivos en distintos puntos: Independencia y Sarmiento; 19 de Abril y Gorriti; Argañaraz y Martiarena; Independencia y Argañaraz; y San Martín y Gorriti.

image
Apertura de sesiones (foto archivo).

Apertura de sesiones (foto archivo).

Los cortes comenzarán de manera preventiva desde las 15. “Van a estar conforme a las necesidades del servicio y hasta que se trasladen las autoridades al interior de la Legislatura”, precisó.

Más de 150 efectivos

Consultado sobre la magnitud del operativo, el comisario fue contundente: “Vamos a desplegar un servicio de más de 150 efectivos”.

Según explicó, participarán tanto unidades especiales como personal regular, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del acto institucional y la seguridad en la zona.

Desde la fuerza solicitaron a conductores y peatones respetar las indicaciones del personal y prever demoras en el tránsito durante la tarde.

