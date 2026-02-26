Operativo de seguridad por la apertura de sesiones: más de 150 efectivos y cortes de tránsito

Este viernes desde las 17 se realizará la apertura del periodo 165° Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Jujuy y la Policía de la provincia confirmó un importante operativo de seguridad en el centro capitalino.

Cadena Nacional. Javier Milei abrirá las sesiones ordinarias del Congreso el domingo a las 21

Política. La Legislatura de Jujuy realizará hoy la sesión preparatoria desde las 10hs

El comisario mayor Ariel Choque, jefe de la Central de Policía, explicó a Canal 4 que “la Policía de la provincia ha diseñado un servicio de seguridad con referencia al inicio de sesiones”.

Choque detalló que el despliegue se concentrará en el casco céntrico y en las inmediaciones de la Casa de Gobierno de Jujuy y la Legislatura, “se va a hacer un despliegue de capital humano en todo lo que es el casco céntrico”, indicó. Además, confirmó que habrá cortes preventivos en distintos puntos: Independencia y Sarmiento; 19 de Abril y Gorriti; Argañaraz y Martiarena; Independencia y Argañaraz; y San Martín y Gorriti.

image Apertura de sesiones (foto archivo).

Los cortes comenzarán de manera preventiva desde las 15. “Van a estar conforme a las necesidades del servicio y hasta que se trasladen las autoridades al interior de la Legislatura”, precisó.

Más de 150 efectivos

Consultado sobre la magnitud del operativo, el comisario fue contundente: “Vamos a desplegar un servicio de más de 150 efectivos”.

Según explicó, participarán tanto unidades especiales como personal regular, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del acto institucional y la seguridad en la zona.

Desde la fuerza solicitaron a conductores y peatones respetar las indicaciones del personal y prever demoras en el tránsito durante la tarde.