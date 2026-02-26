jueves 26 de febrero de 2026
En vivo minuto a minuto: sesión en el Senado por la Ley de Glaciares

La modificación de la Ley que se define hoy en el Senado, según el oficialismo es fundamental para las inversiones mineras que planea que atraiga el RIGI

El Senado de la Nación Argentina tiene hoy jueves 26 de febrero, una sesión clave, cuando comience el debate sobre el proyecto oficial que propone reformar la Ley 26.639 de Protección de Glaciares y Ambiente Periglacial, llamada popularmente Ley de Glaciares, una iniciativa que el Gobierno impulsa con prioridad dentro del actual período de sesiones extraordinarias.

Hay quórum y empezó la sesión

A las 11:10 de la mañana, la Cámara de Senadores tuvo quórum y empezó la sesión para tratar tres temas en extraordinarias. Se espera la polémica en torno a la Ley de Glaciares.

Incidentes con la prensa

En el marco del operativo desplegado por la Policía Federal Argentina (PFA), efectivos utilizaron gas pimienta para dispersar la protesta y en ese contexto resultó afectado un camarógrafo del canal A24 que realizaba la cobertura en el lugar.

Se trata de Facundo Tedeschini, quien registraba la intervención policial cuando recibió el impacto del aerosol irritante. El trabajador de prensa sufrió lesiones en el rostro y terminó reducido con esposas en las inmediaciones del Congreso.

Además, la cronista del mismo medio y otros periodistas presentes también manifestaron molestias producto del gas utilizado durante el procedimiento. El episodio ocurrió mientras se desarrollaba la detención de los activistas que habían ingresado a la explanada del Palacio Legislativo.

Activistas detenidos

Un grupo de activistas de Greenpeace quedó detenido este jueves en la explanada del Congreso de la Nación luego de protagonizar una manifestación contra la reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el oficialismo en el Senado. La intervención policial ocurrió pocos minutos después de que los manifestantes ingresaran al perímetro del Palacio Legislativo.

Según se informó, los integrantes de la organización ambientalista saltaron una de las rejas externas para visibilizar su rechazo a los cambios propuestos sobre la Ley 26.639, vigente desde 2010 y que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial.

La protesta se desarrolló de manera breve. Los activistas desplegaron un cartel con la consigna: “Senadores: no se caguen en el agua”, en alusión al impacto ambiental que, según sostienen, podría generar la modificación de la normativa.

De acuerdo con los primeros datos, 12 personas permanecían detenidas durante la mañana. Del total, nueve son mujeres.

En qué consiste la modificación a la Ley de Glaciares

El proyecto del oficialismo consiste en modificar el actual régimen de protección ambiental para amplificar la posibilidad de explotación minera e hidrocarburífera en zonas con presencia de glaciares, transfiriendo amplias facultades de control a las provincias y debilitando criterios uniformes de protección nacional.

Según algunos analistas políticos el oficialismo enfrenta “votos ajustados” en el recinto —con un bloque mayoritario pero sin mayoría automática— y mantuvo reuniones con legisladores de distintos espacios para consolidar apoyos.

El tratamiento de esta ley se da en el marco de un intenso trabajo parlamentario que incluyó la aprobación del Presupuesto 2026, la discusión de la reforma laboral y el debate sobre iniciativas como la baja de la edad de imputabilidad, propuestas que también formaron parte de la agenda impulsada por el Poder Ejecutivo para este verano legislativo.

Reformismo vs Proteccionismo: el debate sobre la Ley

El Ejecutivo argumenta que el proyecto de modificación de la ley de glaciares es fundamental para las inversiones mineras que planea que atraiga el RIGI y que lleguen a la Argentina y para que eso suceda señala que es necesario modificar la protección actual de los glaciares.

El eje del proyecto es que que cambia el criterio de protección de los glaciares desde un enfoque científico y uniforme a uno determinado políticamente por cada provincia, lo que implica una mayor discrecionalidad local y una menor tutela ambiental a nivel nacional.

También elimina la prohibición expresa de realizar minería sobre el ambiente periglacial, lo que, según organizaciones ambientalistas, debilita la protección ambiental y favorece la actividad minera. Otro argumento clave es que permite la realización de proyectos mineros en zonas cercanas a glaciares y ambientes periglaciales, siempre que las provincias determinen que no afectan reservas estratégicas de agua.

Entre las críticas provenientes de organizaciones ambientales y científicas advierten que el proyecto es inconstitucional por debilitar los presupuestos mínimos de protección ambiental establecidos en la Constitución Nacional, y que “pone en riesgo la protección uniforme de los glaciares en todo el país”. Señalan también que la iniciativa responde a presiones de provincias con intereses mineros y que la reforma podría provocar la destrucción de reservas estratégicas de agua dulce.

Intenso trabajo parlamentario en las extraordinarias y su continuidad en las ordinarias

Este conjunto de proyectos se da antes del cierre formal de las sesiones extraordinarias, convocadas por el Ejecutivo para avanzar con prioridades legislativas. Si bien todavía quedan temas por resolver, el foco está puesto en que el Senado pueda despachar los textos que tienen impacto político y económico antes de que termine este tramo intensivo de trabajo parlamentario.

Paralelamente, el Gobierno nacional oficializó el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, que comenzarán el próximo domingo 1° de marzo a las 21:00 horas, con el tradicional discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa —integrada por las 257 diputadas y diputados y los 72 senadores— en el Palacio Legislativo.

A través del Decreto 107/2026, publicado en el Boletín Oficial, se confirmó que el mandatario expondrá ante la representación nacional detallando los ejes que marcarán la agenda parlamentaria del año, tras un verano marcado por grandes discusiones legislativas y con varios proyectos pendientes en el Congreso.

Expectativas por el inicio de las sesiones Ordinarias

La inauguración del período ordinario de sesiones constituye, según la Constitución Nacional, un acto institucional que permite al Ejecutivo presentar ante el Parlamento un balance de la situación del país, los lineamientos de gestión para los próximos meses y las leyes que buscará promover en 2026.

En ese contexto, el Senado entra en una jornada decisiva este jueves, con la mirada puesta en el resultado de la discusión sobre la Ley de Glaciares y en cómo se encarrila la agenda legislativa antes de la apertura formal del año parlamentario.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
