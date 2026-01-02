Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal: el Gobierno oficializó dos leyes centrales

El Gobierno oficializó el Presupuesto 2026 y la Inocencia Fiscal: los puntos clave.

Mediante un decreto difundido en el primer Boletín Oficial del año , el Ejecutivo dejó formalmente en vigencia la Ley de Presupuesto 2026 junto con la Ley de Inocencia Fiscal . La medida se concretó después de que ambas iniciativas fueran aprobadas por el Senado el 26 de diciembre , con 46 votos afirmativos , 25 negativos y una abstención .

El texto aprobado prevé un nivel de erogaciones totales de $148 billones , establece un resultado fiscal primario positivo equivalente al 1,2% del PBI y proyecta una inflación anual del 10,1% . Además, calcula un tipo de cambio de $1423 para diciembre de 2026 y anticipa un crecimiento económico del 5% del Producto Bruto Interno .

Por su parte, la Ley de Inocencia Fiscal , que también quedó oficializada este viernes 2 , apunta a promover la incorporación de dólares no declarados al circuito financiero formal, alentando su depósito en entidades bancarias .

El Presupuesto 2026 , puesto en vigencia por el Ejecutivo este viernes, define que el grueso de las erogaciones estará orientado a servicios sociales , con un total de $106,5 billones . En segundo lugar aparece el pago de la deuda pública , que demandará $14,1 billones , seguido por los servicios económicos , con $11,4 billones asignados.

La normativa también fija limitaciones a la incorporación de personal en la administración pública, aunque contempla excepciones para sectores considerados estratégicos, como Salud, Seguridad y Defensa.

El Presupuesto 2026 marca un hito al convertirse en el primer proyecto presupuestario de Javier Milei aprobado por el Congreso desde el inicio de su gestión. Entre sus aspectos centrales, se destacan los siguientes puntos:

El proyecto contempla una expansión de la actividad económica del 5% , medida a través del Producto Bruto Interno .

, medida a través del . Estima una inflación 10,1% a lo largo del año .

. Proyecta un tipo de cambio de $1423 para diciembre del próximo año .

. Plantea un resultado fiscal primario positivo del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2% .

y un . Anticipa un aumento de las exportaciones del 10,6% hacia fines del año entrante .

. Destina $4,8 billones al sistema de Universidades nacionales .

. Además, incrementa las partidas para jubilaciones en un 5%, para Salud en un 17% y para Educación en un 8%.

Inocencia Fiscal: la otra Ley promulgada en el primer Boletín Oficial del año

En simultáneo, el Ejecutivo dejó formalmente en vigencia el Régimen Penal y de Procedimiento Tributario, conocido como Ley de Inocencia Fiscal, cuyo objetivo es estimular la incorporación de dólares no bancarizados al circuito financiero.

La iniciativa se apoya en el principio de que todo contribuyente debe ser presumido en regla, a menos que se demuestre lo contrario. Asimismo, el texto aclara que no se eliminan tributos, no se borran historiales fiscales y que no se introducen cambios en la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni en las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La normativa habilita a los contribuyentes a disponer de sus ahorros por hasta $100 millones sin quedar expuestos a penalidades o sanciones.

No obstante, este beneficio no alcanza a quienes registren ingresos anuales superiores a $1.000 millones, posean un patrimonio que exceda los $10.000 millones o estén encuadrados dentro del grupo de grandes contribuyentes nacionales.