27 de diciembre de 2025 - 11:31
Congreso.

Inflación, dólar, equilibrio fiscal y deuda: los puntos claves del Presupuesto 2026

El proyecto oficialista fija pautas de gasto para 2026 en Argentina, habilita herramientas para la deuda pública y además proyecta un PBI en alza.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Inflación, dólar, equilibrio fiscal y deuda: los puntos claves del Presupuesto 2026

Inflación, dólar, equilibrio fiscal y deuda: los puntos claves del Presupuesto 2026

El Congreso de la Nación aprobó el Presupuesto 2026 Argentina , la norma central del debate político-económico de fin de año. Este articulado extenso define la política fiscal, financiera y presupuestaria para el próximo ejercicio, priorizando el equilibrio fiscal 2026 sin modificaciones al texto original de Diputados. Fuentes oficiales confirmaron: "No se cambió ni una coma".

Equilibrio fiscal como eje rector del Presupuesto 2026

congreso de la nacion

  • El oficialismo ratificó el equilibrio fiscal 2026 como principio rector, sin déficit y alineado con la estrategia macroeconómica del Gobierno. Se mantiene una contención estricta del gasto público para evitar desvíos en el año electoral.
  • El Ejecutivo enfatizó que las metas fiscales son innegociables, consolidando límites a la expansión presupuestaria.
  • Proyecciones económicas 2026: PBI al 5%, inflación 10,1% y dólar a $1.423

El proyecto incluye estimaciones clave del Gobierno:

El Ministro de Economía defendió el nuevo mecanismo para el dólar.
Luis Caputo descartó que el nuevo esquema cambiario acelere la inflación y anticipó cómo comprará reservas.

Luis Caputo descartó que el nuevo esquema cambiario acelere la inflación y anticipó cómo comprará reservas.

  • PBI : Crecimiento del 5% en 2026.
  • Inflación 2026 : 10,1% anual.
  • Dólar 2026 : $1.423 a diciembre, por debajo del mayorista actual ($1.452,50).
  • Estas cifras apuntan a una reactivación sostenida, según el oficialismo.
  • Facultades para administración de la deuda pública Argentina

Un artículo clave habilita al Ministerio de Economía a realizar canjes, reestructuraciones y operaciones para mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública Argentina , sin aumentar el stock. El Gobierno lo defiende como herramienta habitual; la oposición lo critica por ampliar facultades ejecutivas.

Reasignaciones, subsidios y gasto social en el Presupuesto 2026

BARILOCHE (13)

  • Reasignaciones : Flexibilidad limitada para contingencias, sin elevar el gasto total ("El gasto está cerrado", dijeron funcionarios).
  • Subsidios : Reducción focalizada en energía y transporte, priorizando sectores vulnerables.
  • Transferencias a provincias : Sin incrementos discrecionales, ajustadas a normas automáticas.
  • Gasto social y previsional : Ajustes por fórmula de movilidad, "garantizados dentro de las reglas fiscales".
  • No hay nuevos impuestos ni subas de alícuotas, apostando a la actividad económica para sostener la recaudación.

Críticas opositoras y control parlamentario

La oposición cuestionó facultades delegadas, manejo de deuda, reasignaciones y la eliminación de pisos mínimos (6% PBI en Educación, 1% en Ciencia y Tecnología, entre otros). No lograrán cambios.

El Presupuesto refuerza informes periódicos al Congreso para monitorear ejecución, enviando "señales claras a mercados e inversores internacionales". Con este aval, Argentina cierra 2025 con previsibilidad fiscal en marcha.

Inocencia fiscal: las claves para entender el proyecto que aprobó el Senado
Economía.

Inocencia fiscal: las claves para entender el proyecto que aprobó el Senado

Por  Cristian Almazán

