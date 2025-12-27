Inflación, dólar, equilibrio fiscal y deuda: los puntos claves del Presupuesto 2026

El Congreso de la Nación aprobó el Presupuesto 2026 Argentina , la norma central del debate político-económico de fin de año. Este articulado extenso define la política fiscal, financiera y presupuestaria para el próximo ejercicio, priorizando el equilibrio fiscal 2026 sin modificaciones al texto original de Diputados. Fuentes oficiales confirmaron: "No se cambió ni una coma".
Equilibrio fiscal como eje rector del Presupuesto 2026
El oficialismo ratificó el equilibrio fiscal 2026 como principio rector, sin déficit y alineado con la estrategia macroeconómica del Gobierno. Se mantiene una contención estricta del gasto público para evitar desvíos en el año electoral.
El Ejecutivo enfatizó que las metas fiscales son innegociables, consolidando límites a la expansión presupuestaria.
Proyecciones económicas 2026: PBI al 5%, inflación 10,1% y dólar a $1.423
El proyecto incluye estimaciones clave del Gobierno:
PBI : Crecimiento del 5% en 2026.
Inflación 2026 : 10,1% anual.
Dólar 2026 : $1.423 a diciembre, por debajo del mayorista actual ($1.452,50).
Estas cifras apuntan a una reactivación sostenida, según el oficialismo.
Facultades para administración de la deuda pública Argentina
Un artículo clave habilita al Ministerio de Economía a realizar canjes, reestructuraciones y operaciones para mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública Argentina , sin aumentar el stock. El Gobierno lo defiende como herramienta habitual; la oposición lo critica por ampliar facultades ejecutivas.
Reasignaciones, subsidios y gasto social en el Presupuesto 2026
Reasignaciones : Flexibilidad limitada para contingencias, sin elevar el gasto total ("El gasto está cerrado", dijeron funcionarios).
Subsidios : Reducción focalizada en energía y transporte, priorizando sectores vulnerables.
Transferencias a provincias : Sin incrementos discrecionales, ajustadas a normas automáticas.
Gasto social y previsional : Ajustes por fórmula de movilidad, "garantizados dentro de las reglas fiscales".
No hay nuevos impuestos ni subas de alícuotas, apostando a la actividad económica para sostener la recaudación.
Críticas opositoras y control parlamentario
La oposición cuestionó facultades delegadas, manejo de deuda, reasignaciones y la eliminación de pisos mínimos (6% PBI en Educación, 1% en Ciencia y Tecnología, entre otros). No lograrán cambios.
El Presupuesto refuerza informes periódicos al Congreso para monitorear ejecución, enviando "señales claras a mercados e inversores internacionales". Con este aval, Argentina cierra 2025 con previsibilidad fiscal en marcha.