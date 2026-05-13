Imputaron al hermano de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni , fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en una causa iniciada a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano.

Política. Caso Manuel Adorni: estos son los bienes heredados de su padre en La Plata

El fiscal federal Guillermo Marijuán abrió la investigación y pidió medidas de prueba para avanzar sobre el patrimonio del actual diputado provincial y exfuncionario del Ministerio de Defensa.La causa investiga los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El expediente se inició por una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y recayó por sorteo en el Juzgado Federal N° 6, subrogado por Daniel Rafecas. Luego, el juez delegó la investigación en el fiscal Marijuán, quien ya dispuso distintas medidas para reunir información patrimonial, fiscal y bancaria.

La denuncia apunta a posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni , quien llegó a la función pública como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa . Luego, en junio de 2025, fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares .

Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni

Según la presentación, en su declaración jurada correspondiente a 2024, Francisco Adorni declaró ante la Oficina Anticorrupción el 50% de una casa de 162 metros cuadrados en City Bell, La Plata, adquirida en 2016 mediante un crédito y valuada en $38.790.000.

También informó el 50% de un auto Chery Tiggo modelo 2017, adquirido en octubre de 2023 y valuado en $5.000.000. Entre bienes, depósitos y dinero en efectivo, declaró $43.790.000 y no registró deudas. En la declaración jurada de 2025, el patrimonio neto declarado fue de $80.500.000, según consta en la causa.

El incremento patrimonial del hermano de Manuel Adorni

El aumento patrimonial de un año a otro se explicaría por la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025 y por la cancelación, en doce meses, de un crédito hipotecario otorgado por el Banco Provincia por un monto aproximado de $60.000.000.

En la denuncia, Pagano sostuvo que la compra del vehículo podría justificarse con los ingresos percibidos como funcionario, pero planteó dudas sobre la capacidad económica para cancelar en un año las cuotas del préstamo hipotecario.

En un dictamen de 19 páginas, el fiscal aclaró que la investigación se limitará al patrimonio de Francisco Adorni. Las menciones hechas por la legisladora sobre Manuel Adorni no serán objeto de esta causa, ya que el jefe de Gabinete está sometido a otra investigación en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Medidas de prueba

Entre las primeras medidas, Marijuán convocó a Marcela Pagano para que ratifique su denuncia. También ordenó compulsar bases de datos y reunir toda la información disponible sobre Francisco Adorni en los boletines oficiales de Nación, Ciudad y Provincia.

Guillermo Marijuan Guillermo Marijuan

Además, requirió informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero desde 2020 hasta la actualidad. El pedido incluye declaraciones juradas, pagos, bienes registrables, regímenes de facturación, eventuales sanciones por infracciones aduaneras y si el exfuncionario adhirió a algún sinceramiento fiscal.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires también deberán informar si existen registros vinculados al hermano de Adorni, incluyendo impuestos activos, operaciones realizadas y bienes. Respecto a automotores e inmuebles, el fiscal pidió saber quiénes pagan los impuestos correspondientes y si existen deudas.