Caso Manuel Adorni: estos son los bienes heredados de su padre en La Plata

Un terreno y un departamento en La Plata, los inmuebles de la herencia del padre de Manuel Adorni.

Manuel Adorni avanza con la preparación de su declaración jurada de bienes correspondiente al período 2025 . A través de ese informe patrimonial , el jefe de Gabinete busca dejar en claro el origen de los recursos que le permitieron sostener el nivel de vida que mantuvo durante los últimos dos años mientras ejercía funciones en el Gobierno .

De acuerdo con versiones surgidas en la Casa Rosada , Adorni justificaría —al menos en parte— sus ingresos recientes mediante una herencia paterna recibida tras el fallecimiento de su padre en 2002 , según un mensaje que el propio funcionario había difundido en la red social X en 2018 .

Una parte importante de las expectativas dentro del Gobierno se concentra justamente en ese aspecto: que el ministro pueda respaldar sus gastos con ingresos que, hasta el momento , no habían sido informados y que permitirían justificar las erogaciones vinculadas a propiedades inmobiliarias y viajes que surgieron en el expediente por presunto enriquecimiento ilícito .

El mensaje de Adorni en 2018 que alude a la herencia que recibió de su papá.

En la sucesión de Manuel Adorni , correspondiente a su padre, solo constan dos activos : un departamento ubicado en La Plata y un terreno en esa misma ciudad. Según esa documentación, el jefe de Gabinete no habría recibido la totalidad del inmueble rural , sino únicamente el 33% de la propiedad .

La fiscalía recibió informes sobre la sucesión del padre del jefe de Gabinete, en el que hay un lote en la localidad bonaerense de Daireaux y un inmueble en la capital provincial.

El denominado juicio sucesorio universal —inscripto en registros oficiales— es el procedimiento que se abre luego del fallecimiento de una persona con el objetivo de establecer quiénes son los herederos, relevar el conjunto de bienes y definir la transferencia del patrimonio.

En ese mismo expediente sucesorio aparecen como restantes herederos el hermano del ministro coordinador, Francisco, y la madre de ambos.

Quedará por conocer las explicaciones posteriores que brinde el funcionario respecto de esta herencia y si incorpora documentación complementaria que no está incluida en el expediente sucesorio, como podría ser una eventual cesión de derechos por parte de otros familiares o alguna donación posterior.

Un terreno y un departamento en La Plata, los inmuebles de la herencia del padre de Manuel Adorni.

Asimismo, no se descarta que Manuel Adorni declare otras fuentes de ingresos para respaldar su nivel de vida. Incluso podría sumarse la posibilidad de que incluya recursos vinculados a Bettina Angeletti.

Los inmuebles de La Plata

La información conocida hasta el momento sobre la herencia del padre de Manuel Adorni proviene de una publicación que él mismo realizó en la red social X en 2018, donde daba a entender que su padre no había acumulado una gran riqueza. En aquel mensaje, el funcionario escribió: “Me llevó años ordenar todo”.

Por otra parte, hace algunas semanas el propio Adorni decidió poner en venta un departamento ubicado en La Plata, en el marco de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. La propiedad está situada en la calle 48, entre 6 y 7, y fue ofertada por un valor cercano a los 95.000 dólares.

El inmueble está situado en la calle 48, entre 6 y 7, y se publicó a 95.000 dólares.

En su declaración jurada 2024, Manuel Adorni consignó que este departamento había sido adquirido mediante una “donación”, vinculada a la herencia de sus progenitores, en junio de 2016. En ese mismo documento dejó asentado que la titularidad del inmueble le pertenecía en su totalidad, es decir, al 100%, y no en una participación del 33%.

Gastos, viajes y patrimonio: los puntos clave a explicar

En este contexto, el funcionario deberá brindar explicaciones ante la Oficina Anticorrupción sobre aspectos que hasta ahora no aclaró públicamente: de qué manera financió la adquisición de un departamento en Caballito y la compra de una vivienda en un barrio privado que fue remodelada íntegramente. Según la declaración de un contratista, las obras realizadas habrían implicado un desembolso cercano a los 245.000 dólares en efectivo.

Además, Manuel Adorni deberá explicar una serie de desplazamientos familiares, tanto dentro del país como al exterior. Entre ellos se incluyen las vacaciones en Aruba en diciembre de 2025, una estadía en Bariloche con alojamiento en el hotel Llao Llao Hotel & Resort, y dos visitas a un complejo all inclusive en Gualeguaychú.

Parte de la información con la que el jefe de Gabinete intentará esclarecer cómo financió los gastos de los últimos dos años está asentada en el expediente del juicio sucesorio universal.

A esto se suman un viaje de Bettina Angeletti a Madrid y un pasaje en clase ejecutiva hacia Nueva York que finalmente no fue utilizado. En el expediente judicial aún se espera la incorporación de información vinculada a las billeteras virtuales utilizadas por Adorni, así como el detalle de sus gastos habituales.