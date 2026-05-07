Jujuy amaneció con viento norte y varios barrios quedaron sin luz

Jujuy amaneció este jueves 7 de mayo bajo intensas ráfagas de viento que generaron complicaciones en distintos puntos de la provincia. Durante las primeras horas de la mañana, vecinos de varios barrios de la capital reportaron cortes de energía eléctrica mientras el fenómeno climático avanzaba con fuerza.

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La empresa EJESA confirmó interrupciones en el suministro eléctrico y señaló que las cuadrillas de emergencia trabajan para restablecer el servicio en las zonas afectadas.

“Se encuentran sin suministro los usuarios de los barrios Bajo Gorriti, San Francisco de Álava - Azopardo - Corchito - Cucharita y parte Alto La Viña (museo Lola Mora). Regimiento RIM20, parte de Ciudad de Nieva - barrio Norte, camino a La Almona, Juan Galán, Loteo El Cortijo, Las 3 Quebradas - Loteo Los Pajaros, Loteo Roca Club de Campo - Loteo la Loma 1 - 2 y 3 - y Loteo El Mollar”, informó la compañía mediante un comunicado oficial difundido en las primeras horas del día.

Las ráfagas comenzaron a sentirse durante la madrugada y se intensificaron cerca del amanecer. En distintos sectores de San Salvador de Jujuy, vecinos reportaron baja tensión y cortes de energía mientras el viento avanzaba sobre la ciudad.

Desde EJESA explicaron que las condiciones climáticas provocaron diferentes inconvenientes sobre la red eléctrica y obligaron a desplegar operativos de emergencia.

“Todas nuestras cuadrillas y guardias de emergencia se encuentran activas a fin de atender y dar solución en el menor tiempo posible a las distintas situaciones que se van produciendo debido a las intensas ráfagas de viento”, señalaron.

Embed - Jujuy amaneció con fuertes ráfagas de viento norte

Rige alerta por fuertes ráfagas en la provincia

De acuerdo al reporte meteorológico, la zona cordillerana será una de las más afectadas por el temporal de viento. Allí se esperan velocidades de entre 65 y 80 kilómetros por hora.

Además, el informe advirtió que las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora en algunos sectores de altura.

En el resto de la provincia, el pronóstico indica vientos del sudoeste con rotación hacia el sur, con velocidades estimadas entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas superiores a los 65 kilómetros por hora.

Las recomendaciones para evitar accidentes

Ante el alerta amarillo vigente, las autoridades recomendaron evitar salidas innecesarias mientras continúen las ráfagas más fuertes.

También pidieron asegurar macetas, sillas, toldos y cualquier objeto que pueda desplazarse por el viento y provocar daños o accidentes.

Entre las medidas preventivas difundidas, aconsejaron mantenerse alejados de árboles, postes, carteles y marquesinas, además de conducir con precaución tanto en calles urbanas como en rutas.