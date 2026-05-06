Alerta en Jujuy: cuál es la aplicación más usada para las estafas

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WhatsApp, una de las aplicaciones más usadas todos los días por miles de personas en Jujuy, también se convirtió en una de las herramientas más utilizadas por los estafadores. Así lo advirtió el oficial principal Hernán Cruz, de Delitos Complejos, en una entrevista con Canal 4, donde explicó cuáles son las maniobras más frecuentes y por qué tantas personas terminan cayendo.

Según detalló, una de las modalidades que más creció en la provincia es la de mensajes con logos de empresas conocidas que prometen descuentos o beneficios. “Hoy en día hemos tenido muchos perjuicios, muchas víctimas, por el tema de la línea de WhatsApp”, señaló. En esos casos, el engaño suele estar vinculado a supuestos descuentos para jubilados o promociones especiales, y apunta sobre todo a personas mayores que no manejan bien la tecnología.

Cómo funciona la estafa por WhatsApp Cruz explicó que los delincuentes primero buscan ganarse la confianza de la víctima y después la guían para que entregue datos sensibles. “La excusa es el descuento por jubilado, que es lo más común que están haciendo hoy en día”, indicó. A partir de ahí, la persona recibe videollamadas de supuestos gerentes, supervisores o asesores que le explican cómo acceder al beneficio y le piden que vincule billeteras virtuales o ingrese a sus cuentas.

El problema aparece cuando la víctima comparte la pantalla del celular. “Pueden ver todo lo que nosotros tenemos en el celular”, advirtió el oficial. Incluso contó que, según las denuncias recibidas, muchas personas sienten que el estafador está al lado de ellas, porque puede observar en tiempo real lo que hacen y cuánto dinero tienen en sus cuentas.

estafas jubilados Estafas en Jujuy. Compras falsas y promociones truchas Otra de las maniobras habituales se da con compras por redes sociales y publicaciones engañosas. Cruz explicó que muchas personas buscan descuentos o promociones en plataformas no reguladas, ingresan a links rápidos y terminan hablando con cuentas que aparentan ser oficiales, pero no lo son. Allí les piden señas, reservas o transferencias que después resultan ser una estafa. Por eso recomendó no hacer consultas solo por WhatsApp, sino llamar directamente a la empresa o verificar si la oferta existe de verdad. También sugirió priorizar sitios regulados y desconfiar de publicaciones en espacios como Marketplace, donde no siempre hay garantías ni respaldo. Falsas transferencias y comerciantes en alerta El oficial también explicó una modalidad que golpea a los comerciantes: las falsas transferencias. Los estafadores aprovechan que muchos locales exhiben su alias y, con esos datos, preparan comprobantes editados. Después, en horarios de mucha gente, hacen una compra y muestran una supuesta transferencia ya armada. “Están esperando que el vendedor le diga el monto”, explicó Cruz. Cuando el comerciante se distrae o se conforma con ver el comprobante, el delincuente se va sin haber pagado realmente. Desde Delitos Complejos remarcaron que la prevención es clave: controlar correos, revisar notificaciones bancarias, no compartir pantalla y verificar siempre que el dinero haya impactado antes de entregar un producto o brindar datos personales. Embed - Hernán Cruz - Delitos Complejos

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