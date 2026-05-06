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6 de mayo de 2026 - 16:57
Policiales.

En Tilcara demoraron a tres personas por presuntas estafas con falsas transferencias

Tres personas oriundas de Corrientes fueron demoradas en Tilcara por presuntas estafas con falsas transferencias bancarias.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Tilcara:demoraron a tres personas por presuntas estafas con falsas transferencias (Foto ilustrativa)

Tilcara: demoraron a tres personas por presuntas estafas con falsas transferencias (Foto ilustrativa)

Tres personas oriundas de Corrientes fueron demoradas en Tilcara tras ser señaladas por presuntas maniobras de estafa mediante falsas transferencias bancarias. El procedimiento fue realizado por personal del Centro de Gestión de la Unidad Regional 3, luego de la denuncia de una comerciante gastronómica.

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El hecho se registró durante la tarde del martes, cuando efectivos policiales acudieron al llamado de una comerciante gastronómica de Tilcara. Según la denuncia, tres clientes consumieron en el local y luego simularon realizar un pago electrónico. Sin embargo, la transferencia nunca fue acreditada y las personas se retiraron del lugar sin abonar.

Las detenciones en Tilcara

Ante esta situación, la Policía inició una rápida intervención para individualizar y localizar a los sospechosos, cosa que lograron. Las tres personas involucradas fueron trasladadas a la comisaría de esa ciudad del norte provincial.

Tilcara: demoraron a tres personas por presuntas estafas con falsas transferencias
Tilcara: demoraron a tres personas por presuntas estafas con falsas transferencias

Tilcara: demoraron a tres personas por presuntas estafas con falsas transferencias

Allí tomaron conocimiento de que los sospechosos habrían utilizado el mismo modus operandi en otros dos locales comerciales de distintos rubros. Las actuaciones quedaron en manos de las autoridades judiciales para avanzar con la investigación del caso.

Recomendaciones para comerciantes y vecinos

Desde la Policía recordaron a comerciantes y vecinos la importancia de verificar la acreditación real del pago antes de entregar mercadería o dar por finalizada una operación.

También recomendaron no confiar únicamente en comprobantes exhibidos en dispositivos móviles, ya que pueden ser falsos o no corresponder a una transferencia efectiva. Ante cualquier irregularidad, pidieron comunicarse de inmediato con el 911.

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