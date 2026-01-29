Estafaron a una mujer en La Quiaca: le robaron más de $230 mil

Una mujer mayor de edad denunció una estafa virtual en la ciudad de La Quiaca , luego de advertir el faltante total del dinero que tenía en su billetera digital, tras recibir una llamada telefónica con una supuesta oferta de servicio satelital.

El hecho ocurrió el domingo 26 de enero, alrededor de las 14.45, y es investigado por personal de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, que tomó intervención tras la presentación formal de la denuncia.

Según el relato de la víctima, el contacto inicial se produjo a través de una llamada realizada por WhatsApp, lo que derivó en una maniobra que finalizó con la sustracción de una suma importante de dinero.

De acuerdo a la denuncia, la mujer recibió una comunicación de una persona de sexo masculino que se presentó como representante de un servicio satelital.

Durante la conversación, el supuesto operador le ofreció una prueba gratuita del servicio por el lapso de un mes. La propuesta resultó convincente para la víctima, quien aceptó avanzar con el procedimiento indicado.

En ese contexto, el interlocutor le solicitó que descargara una aplicación, bajo el argumento de completar la activación del servicio promocionado.

Luego de la descarga de la aplicación, el contacto por WhatsApp se interrumpió y la persona que realizó la llamada dejó de responder los mensajes.

Cerca de las 16.00, la mujer revisó su billetera virtual y advirtió que no contaba con saldo disponible. Según constató, el monto sustraído ascendía a 230.000 pesos, suma que se encontraba acreditada previamente en su cuenta digital.

Estafa telefónica en La Quiaca (imagen ilustrativa).

Intervención policial y avance de la investigación

Tras detectar el faltante de dinero, la víctima se presentó ante la Brigada de Investigaciones de La Quiaca para radicar la denuncia correspondiente. El personal policial inició las actuaciones para establecer la modalidad del hecho y reunir información vinculada a la cuenta utilizada y al origen de la llamada.

La causa quedó en etapa investigativa, mientras se analizan los movimientos registrados en la billetera virtual y otros elementos digitales.