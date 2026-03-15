Situación crítica en la Ruta Provincial 35: derrumbes y piedras gigantes complican el tránsito

La situación en la Ruta Provincial 35, a la altura de Tilquiza, continúa siendo crítica luego de que un nuevo derrumbe de piedras bloqueara la calzada durante la noche.
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Un nuevo desprendimiento de piedras volvió a bloquear la Ruta Provincial 35. Vecinos de Ocloyas, Tesorero y San Bernardo trabajaron durante la noche para evitar quedar aislados.
La situación en la Ruta Provincial 35, a la altura de Tilquiza, continúa siendo crítica luego de que un nuevo derrumbe de piedras bloqueara la calzada durante la noche.
El desprendimiento volvió a poner en evidencia la inestabilidad del cerro en la zona, donde existe peligro permanente de nuevos derrumbes. Según señalaron vecinos del lugar, cualquier vibración o incluso la lluvia podría provocar más caídas de rocas.
Aunque se intenta mantener el paso habilitado, la circulación es precaria y peligrosa, especialmente durante la noche.
Ante la falta de maquinaria en el lugar, vecinos de Ocloyas, Tesorero y San Bernardo trabajaron manualmente para retirar piedras de gran tamaño y liberar parte de la calzada.
Durante la madrugada, varias personas utilizaron herramientas y esfuerzo físico para mover las rocas, arriesgando su propia integridad para poder garantizar el paso de vehículos y evitar quedar aislados.
La situación genera preocupación en las comunidades de la zona, que dependen de esta ruta para movilizarse hacia la capital jujeña.
El estado del camino también afecta el funcionamiento de servicios esenciales, como el traslado de docentes, personal de salud y transporte público.
Las unidades del servicio Vientos del Norte no pueden circular con normalidad debido al tamaño de los colectivos y a las condiciones inseguras de la banquina.
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