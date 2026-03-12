Temporal en Tucumán: qué rutas están cortadas o afectadas tras las intensas lluvias

Las intensas lluvias que azotaron Tucumán durante las últimas horas provocaron inundaciones, anegamientos y graves complicaciones en la red vial, especialmente en el sur de la provincia. El temporal dejó rutas cortadas, derrumbes, árboles caídos y sectores completamente cubiertos por agua, lo que obligó a restringir o interrumpir el tránsito en varios tramos.

Según informaron autoridades provinciales, el volumen de lluvia fue excepcional: en pocas horas se registraron cerca de 170 milímetros , una cantidad equivalente a varias semanas de precipitaciones en la región. Las tormentas generaron desbordes de ríos y anegamientos que afectaron caminos, localidades y accesos a pueblos del interior.

Uno de los puntos más críticos se registró en la Ruta Nacional 38 , donde el agua acumulada sobre la calzada obligó a interrumpir el tránsito de manera preventiva en algunos sectores. Incluso se reportaron vehículos prácticamente cubiertos por el agua en zonas anegadas.

También se dispuso el corte total de la Ruta Nacional 157 , en el sur tucumano, para facilitar el drenaje del agua acumulada tras el desborde de ríos que afectó a la localidad de La Madrid y otras zonas cercanas.

En el caso de las rutas provinciales, el informe de Vialidad indicó múltiples complicaciones:

Ruta Provincial 308: tránsito totalmente interrumpido a la altura de Escaba por un derrumbe que ocupa la calzada.

tránsito totalmente interrumpido a la altura de Escaba por un derrumbe que ocupa la calzada. Ruta Provincial 310: circulación interrumpida entre Río Nío y Altos de Medina por material arrastrado por el agua.

circulación interrumpida entre Río Nío y Altos de Medina por material arrastrado por el agua. Ruta Provincial 323: corte total entre la Ruta Nacional 9 y Santa Rosa de Leales para permitir el drenaje.

corte total entre la Ruta Nacional 9 y Santa Rosa de Leales para permitir el drenaje. Ruta Provincial 329: tramos anegados por acumulación de agua.

tramos anegados por acumulación de agua. Ruta Provincial 334: tránsito interrumpido entre Taco Ralo y La Cocha por la crecida del arroyo San Francisco.

tránsito interrumpido entre Taco Ralo y La Cocha por la crecida del arroyo San Francisco. Ruta Provincial 338: árboles caídos bloquearon completamente la calzada en algunos sectores.

Además, en otras vías se registraron sectores con agua sobre la calzada, derrumbes o circulación restringida, por lo que las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios hasta que mejoren las condiciones.

Localidades afectadas y operativos de emergencia

El temporal impactó principalmente en el sur de Tucumán, donde barrios enteros quedaron anegados y algunos accesos a pueblos quedaron bloqueados por el avance del agua. En paralelo, equipos de Defensa Civil, bomberos y personal municipal desplegaron operativos para asistir a familias afectadas y monitorear la situación de los ríos y diques de la región.

Las autoridades provinciales mantienen activo el monitoreo de rutas y recomiendan consultar el estado de los caminos antes de viajar, ya que la circulación continúa condicionada por el agua acumulada, el barro y los daños en la infraestructura vial.

Recorrida oficial y coordinación de la emergencia

En este contexto, el gobernador Osvaldo Jaldo recorrió el tramo de la Ruta 157 a la altura de La Madrid para supervisar la situación y coordinar las tareas de asistencia.

Según informó el gobierno provincial, el mandatario mantuvo contacto directo con vecinos y equipos de trabajo para evaluar el alcance de los daños y monitorear los operativos desplegados por distintas áreas del Estado.

Durante la recorrida, Jaldo también señaló que mantiene comunicación permanente con autoridades nacionales, entre ellos el ministro del Interior, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quienes manifestaron su disposición a colaborar con la emergencia.

Asistencia sanitaria y operativos en terreno

Las autoridades provinciales reforzaron la asistencia social y sanitaria en las zonas afectadas. El Ministerio de Salud Pública, encabezado por Luis Medina Ruiz, desplegó operativos junto al Ministerio del Interior provincial y la Policía.

Más de cien trabajadores del sistema de salud fueron enviados a La Madrid para asistir a las familias damnificadas. En las inmediaciones del pueblo se instalaron tres carpas para brindar atención médica y distribuir alimentos.

El funcionario explicó que la prioridad es evitar riesgos sanitarios y asistir especialmente a personas con enfermedades crónicas, como pacientes con diabetes, hipertensión o que requieren tratamientos de diálisis.

“Lo primero que tenemos que hacer es preservar la vida, que nadie corra riesgo y que nadie se enferme”, señaló Medina Ruiz.

Los operativos también incluyen tráileres sanitarios y personal médico apostado en los accesos a la ciudad para brindar asistencia preventiva y entregar medicamentos.

Trabajos para drenar el agua en la Ruta 157

En paralelo, el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público de la provincia, encabezado por Marcelo Nazur, intensificó las tareas para reducir el anegamiento en la zona.

Las cuadrillas realizaron intervenciones sobre la Ruta Nacional 157, donde se efectuaron dos rupturas controladas del pavimento, primero cerca del acceso a La Madrid y luego a unos 50 metros del primer punto, con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua acumulada tras las precipitaciones.