sábado 07 de marzo de 2026

6 de marzo de 2026 - 11:41
Temporal.

Graves anegamientos y familias evacuadas tras el temporal en el sur de Tucumán

El temporal en Tucumán provocó inundaciones en varias localidades, con viviendas anegadas y evacuados.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Graves anegamientos y familias evacuadas tras el temporal en el sur de Tucumán

Graves anegamientos y familias evacuadas tras el temporal en el sur de Tucumán

Las intensas precipitaciones generaron complicaciones en ciudades como Juan Bautista Alberdi, Santa Ana y Villa Belgrano, donde vecinos difundieron videos que muestran la magnitud de la tormenta y los daños ocasionados en cuestión de minutos.

Según los primeros reportes, en las últimas horas se registraron cerca de 160 milímetros de lluvia, lo que provocó el rápido desborde de calles, canales y desagües, generando importantes anegamientos en barrios completos.

Familias evacuadas tras el temporal en el sur de Tucumán

Las imágenes difundidas por medios locales muestran cómo el agua ingresó a numerosas viviendas, dejando a familias con sus pertenencias completamente cubiertas por el agua. Ante esta situación de emergencia, se dispuso la evacuación de vecinos y se habilitó la escuela Escuela 29 de Agosto para albergar y asistir a los damnificados.

image
Graves anegamientos y familias evacuadas tras el temporal en el sur de Tucumán

Graves anegamientos y familias evacuadas tras el temporal en el sur de Tucumán

Equipos de asistencia municipal y de emergencia trabajan en distintos sectores para brindar contención a las familias afectadas y evaluar los daños provocados por el temporal.

El intendente de Alberdi, Bruno Romano, advirtió que Villa Belgrano es una de las zonas más comprometidas, donde varias calles quedaron completamente inundadas y se desplegaron operativos para asistir a los vecinos.

Además de las viviendas afectadas, se registraron serios inconvenientes para circular. En algunos sectores, las calles se transformaron en verdaderos torrentes que arrastraban objetos a su paso, mientras que un tramo de la Ruta Nacional 38 quedó cubierto por agua, obligando a los conductores a transitar con extrema precaución.

Las autoridades recomendaron a la población evitar circular por zonas con acumulación de agua o cables caídos, mientras continúan los trabajos de asistencia y monitoreo ante la persistencia de las lluvias en la región.

También se solicitó la colaboración de la comunidad con donaciones para las familias evacuadas, que pueden acercarse directamente a la escuela habilitada como centro de asistencia.

