Graves anegamientos y familias evacuadas tras el temporal en el sur de Tucumán

Un fuerte temporal provocó graves anegamientos en distintas localidades del sur de Tucumán entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, dejando viviendas inundadas, calles convertidas en verdaderos ríos y varias familias evacuadas.

Las intensas precipitaciones generaron complicaciones en ciudades como Juan Bautista Alberdi, Santa Ana y Villa Belgrano, donde vecinos difundieron videos que muestran la magnitud de la tormenta y los daños ocasionados en cuestión de minutos.

Según los primeros reportes, en las últimas horas se registraron cerca de 160 milímetros de lluvia , lo que provocó el rápido desborde de calles, canales y desagües, generando importantes anegamientos en barrios completos.

Las imágenes difundidas por medios locales muestran cómo el agua ingresó a numerosas viviendas, dejando a familias con sus pertenencias completamente cubiertas por el agua. Ante esta situación de emergencia, se dispuso la evacuación de vecinos y se habilitó la escuela Escuela 29 de Agosto para albergar y asistir a los damnificados.

image Graves anegamientos y familias evacuadas tras el temporal en el sur de Tucumán

Equipos de asistencia municipal y de emergencia trabajan en distintos sectores para brindar contención a las familias afectadas y evaluar los daños provocados por el temporal.

El intendente de Alberdi, Bruno Romano, advirtió que Villa Belgrano es una de las zonas más comprometidas, donde varias calles quedaron completamente inundadas y se desplegaron operativos para asistir a los vecinos.

Además de las viviendas afectadas, se registraron serios inconvenientes para circular. En algunos sectores, las calles se transformaron en verdaderos torrentes que arrastraban objetos a su paso, mientras que un tramo de la Ruta Nacional 38 quedó cubierto por agua, obligando a los conductores a transitar con extrema precaución.

Las autoridades recomendaron a la población evitar circular por zonas con acumulación de agua o cables caídos, mientras continúan los trabajos de asistencia y monitoreo ante la persistencia de las lluvias en la región.

También se solicitó la colaboración de la comunidad con donaciones para las familias evacuadas, que pueden acercarse directamente a la escuela habilitada como centro de asistencia.