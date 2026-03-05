jueves 05 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de marzo de 2026 - 07:01
Precaución.

Temporal en Jujuy: qué hacer y qué no durante tormentas y ráfagas intensas de viento

Bomberos pidieron evitar árboles, postes y el uso del celular al aire libre durante tormentas. Jujuy sigue bajo alerta amarilla.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Lee además
fuertes rafagas de viento afectan varias zonas de san salvador de jujuy
Temporal.

Fuertes ráfagas de viento afectan varias zonas de San Salvador de Jujuy
Corte en la Ruta 56.
Precaución.

Temporal de viento en Jujuy: comunicado de EJESA

En diálogo con Canal 4, el oficial principal Darío Silva pidió extremar cuidados ante alertas meteorológicas: “Más que nada considerando las situaciones climatológicas que sucedieron el día de ayer, se va a recomendar siempre a la población que tenga en cuenta las actividades que van a realizar en el día, sobre todo en los horarios donde se recomienda tener cuidado”, señaló.

Evitar árboles, postes y actividades al aire libre

temporal viento

Silva explicó que durante alertas amarillas por tormentas es fundamental no refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes de tendido eléctrico.

“Que no se refugien en sectores donde haya árboles o postes de tendido eléctrico. Siempre que permanezcan en su domicilio o traten de resguardarse en un lugar seguro”, remarcó. También recomendó evitar actividades como senderismo o trekking cuando hay riesgo de tormenta.

“Evitar lagunas, arroyos o actividades de trekking por las crecidas de río, para que no sufran algún tipo de acontecimiento con los caudales de agua”, indicó.

Cuidado con celulares y objetos energizados

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la advertencia sobre el uso de dispositivos electrónicos durante tormentas eléctricas.

Se registraron situaciones de personas grabando o sacándose selfies en puentes en pleno viento fuerte.

“Las incidencias por accidentes por rayos son ocasionadas por elementos energizados como el celular. Se recomienda no manipular estos aparatos cuando hay tormentas eléctricas y nunca al aire libre”, explicó Silva.

Tormenta eléctrica
Recomendaciones ante tormentas.

Recomendaciones ante tormentas.

Precaución en el hogar

Dentro de las viviendas también hay riesgos. El oficial advirtió que salir al patio en medio de ráfagas fuertes para retirar ropa del tendedero puede ser peligroso.

“La recomendación es hacerlo horas antes, previo a que se produzcan los vientos fuertes, porque hay objetos en el aire que pueden ocasionar lesiones como chapas o maderas”, sostuvo.

Además, pidió evitar sacar residuos durante la noche en jornadas de tormenta para prevenir obstrucciones en alcantarillas y anegamientos.

En cuanto al balance del temporal, Silva confirmó que hubo numerosas intervenciones. “En la zona capital se tuvo muchas atenciones con caída de postes, caída de árboles y ramas sobre la cinta asfáltica”, detalló.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fuertes ráfagas de viento afectan varias zonas de San Salvador de Jujuy

Temporal de viento en Jujuy: comunicado de EJESA

Temporal de viento en Jujuy: la rama de un árbol cayó sobre un motociclista en Alto La Viña

Alerta por tormentas en Salta: lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento afectarán varias localidades

Fuerte temporal en Abra Pampa: suspendieron las clases en dos escuelas primarias

Lo que se lee ahora
Inscripciones de la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral video
Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Inscripciones de la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral video
Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Salones destrozados tras el granizo en Abra Pampa. video
Pánico.

Terrible caída de granizo en Abra Pampa: se destrozó el techo de un salón mientras velaban a Alejandro Tolaba

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado
Policiales.

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado

Gripe 2026: comienza la campaña desde el Ministerio de Salud.
Salud.

Llegan las vacunas antigripales a Jujuy: cuánto costará cada dosis

Fuerte temporal en Abra Pampa: suspendieron las clases en dos escuelas primarias video
Consecuencias.

Fuerte temporal en Abra Pampa: suspendieron las clases en dos escuelas primarias

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel