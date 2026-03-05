Temporal en Jujuy: qué hacer y qué no durante tormentas y ráfagas intensas de viento

Luego de jornadas marcadas por fuertes ráfagas de viento , tormentas y caída de granizo en sectores de la Puna , que generaron preocupación en distintos puntos de Jujuy , el Cuerpo de Bomberos brindó una serie de recomendaciones preventivas para la población.

En diálogo con Canal 4, el oficial principal Darío Silva pidió extremar cuidados ante alertas meteorológicas: “Más que nada considerando las situaciones climatológicas que sucedieron el día de ayer, se va a recomendar siempre a la población que tenga en cuenta las actividades que van a realizar en el día, sobre todo en los horarios donde se recomienda tener cuidado”, señaló.

Silva explicó que durante alertas amarillas por tormentas es fundamental no refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes de tendido eléctrico.

“Que no se refugien en sectores donde haya árboles o postes de tendido eléctrico. Siempre que permanezcan en su domicilio o traten de resguardarse en un lugar seguro”, remarcó. También recomendó evitar actividades como senderismo o trekking cuando hay riesgo de tormenta.

“Evitar lagunas, arroyos o actividades de trekking por las crecidas de río, para que no sufran algún tipo de acontecimiento con los caudales de agua”, indicó.

Cuidado con celulares y objetos energizados

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la advertencia sobre el uso de dispositivos electrónicos durante tormentas eléctricas.

Se registraron situaciones de personas grabando o sacándose selfies en puentes en pleno viento fuerte.

“Las incidencias por accidentes por rayos son ocasionadas por elementos energizados como el celular. Se recomienda no manipular estos aparatos cuando hay tormentas eléctricas y nunca al aire libre”, explicó Silva.

Tormenta eléctrica Recomendaciones ante tormentas.

Precaución en el hogar

Dentro de las viviendas también hay riesgos. El oficial advirtió que salir al patio en medio de ráfagas fuertes para retirar ropa del tendedero puede ser peligroso.

“La recomendación es hacerlo horas antes, previo a que se produzcan los vientos fuertes, porque hay objetos en el aire que pueden ocasionar lesiones como chapas o maderas”, sostuvo.

Además, pidió evitar sacar residuos durante la noche en jornadas de tormenta para prevenir obstrucciones en alcantarillas y anegamientos.

En cuanto al balance del temporal, Silva confirmó que hubo numerosas intervenciones. “En la zona capital se tuvo muchas atenciones con caída de postes, caída de árboles y ramas sobre la cinta asfáltica”, detalló.