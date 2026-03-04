miércoles 04 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de marzo de 2026 - 10:28
Educación.

ANSES oficializó el pago extraordinario de la Ayuda Escolar Anual 2026: cuándo y cómo se paga

El Gobierno Nacional estableció por decreto un monto base para la ayuda escolar a cobrar por única vez, la entidad encargada del pago es ANSES

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ANSES oficializó el pago extraordinario de la Ayuda Escolar Anual 2026: fechas y montos

ANSES oficializó el pago extraordinario de la Ayuda Escolar Anual 2026: fechas y montos

ANSES confirmó el pago de la Ayuda Escolar Anual 2026 (incluido el refuerzo extraordinario) que se abonará en marzo de 2026, junto con el pago regular de la asignación correspondiente a las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH), medida dispuesta por decreto 115/2026.

Lee además
Uso de mochilas (foto ilustrativa).
Salud.

Vuelta a clases: cómo deben usar la mochila los chicos para evitar lesiones
inicio de clases en jujuy: cedems confirmo paro de 48 horas para el 2 y 3 de marzo
Educación.

Inicio de clases en Jujuy: Cedems confirmó paro de 48 horas para el 2 y 3 de marzo

El calendario de pagos de ANSES para marzo ya incluye el depósito de este beneficio, con fechas específicas según terminación de DNI para AUH y otras asignaciones, empezando desde la primera semana de marzo.

¿Cuánto paga ANSES y cómo funciona el refuerzo?

  • El monto de la Ayuda Escolar Anual 2026 con refuerzo será, como mínimo, $85.000 por hijo.
  • El refuerzo extraordinario se acredita automáticamente y por única vez, junto con el pago de marzo. No será necesario realizar un trámite adicional para cobrar el complemento, siempre que ya se perciba la asignación y se haya presentado la certificación escolar correspondiente.
  • La medida está diseñada para garantizar que ningún beneficiario cobre menos de $85.000 por hijo. Si el monto habitual de la Ayuda Escolar (calculado de acuerdo con la normativa de asignaciones familiares) ya es igual o superior a $85.000, no se abonará el refuerzo adicional.
  • El monto se acreditará en la misma cuenta bancaria donde se cobran las demás prestaciones familiares.
  • Desde el organismo indicaron que el pago se efectuará dentro del calendario regular de marzo.

Requisitos básicos para cobrar

  • El beneficio alcanza a titulares de Asignación Familiar por Hijo, Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, AUH y otros casos contemplados por el régimen de asignaciones familiares.
  • Los menores de 18 años deben asistir a establecimientos educativos oficiales o reconocidos en niveles inicial, primario o secundario para que la ayuda sea acreditada correctamente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Vuelta a clases: cómo deben usar la mochila los chicos para evitar lesiones

Inicio de clases en Jujuy: Cedems confirmó paro de 48 horas para el 2 y 3 de marzo

Por qué piden la partida de nacimiento actualizada para el inicio de clases

Inicio de clases en Jujuy:  recomendaciones por gripe, gastroenteritis y pediculosis 

El jujeño Federico Stieglitz llega a La Pampa como líder del Turismo Pista Clase 3

Lo que se lee ahora
Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntariosLa Cruz Roja Argentina cumple 143 años video
Sociedad.

Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntarios

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Alerta amarilla por varios días para Jujuy.
Importante.

Se renovó el alerta amarilla para gran parte de Jujuy: hasta cuándo

Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntariosLa Cruz Roja Argentina cumple 143 años video
Sociedad.

Nueva sede de Cruz Roja en Parque San Martín: capacitación y búsqueda de voluntarios

Herido por el temporal de viento. video
Herido.

Temporal de viento en Jujuy: la rama de un árbol cayó sobre un motociclista en Alto La Viña

Corte en la Ruta 56. video
Precaución.

Temporal de viento en Jujuy: comunicado de EJESA

Impactó el aumento de la nafta en Jujuy: cuáles son los nuevos precios video
Economía.

Impactó el aumento de la nafta en Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel