ANSES oficializó el pago extraordinario de la Ayuda Escolar Anual 2026: cuándo y cómo se paga

ANSES confirmó el pago de la Ayuda Escolar Anual 2026 (incluido el refuerzo extraordinario) que se abonará en marzo de 2026 , junto con el pago regular de la asignación correspondiente a las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) , medida dispuesta por decreto 115/2026 .

El calendario de pagos de ANSES para marzo ya incluye el depósito de este beneficio, con fechas específicas según terminación de DNI para AUH y otras asignaciones, empezando desde la primera semana de marzo .

