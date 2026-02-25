Vuelta a clases: especialista jujeño explicó cómo deben usar la mochila los chicos para evitar lesiones

Falta muy poco para el comienzo de las clases en la provincia de Jujuy y, además de útiles, uniformes y organización, hay un aspecto clave que muchas veces pasa desapercibido: el uso correcto de la mochila escolar. El exceso de peso y la mala postura al cargarla pueden generar problemas en la columna, dolores musculares y lesiones a mediano y largo plazo.

En diálogo con Canal 4, el kinesiólogo Iván Roldán (MP 2109) remarcó la importancia de enseñar a los chicos a llevar la mochila de forma adecuada para evitar futuras lesiones.

“Vemos siempre que muchos chicos llevan la mochila en un solo hombro. Eso no se debe hacer porque levanta el hombro y puede generar tensiones musculares que a la larga traen dolores cervicales y dorsales”, explicó. Otra de las malas prácticas frecuentes es llevar la mochila muy baja. “La llevan casi llegando a la cola y suelta. Eso hace que golpee cuando corren y genera malas posturas”, advirtió el especialista.

Roldán detalló que la mochila no debe ser más grande que el torso del niño. “No tiene que ser más larga ni más ancha que los hombros. Las correas deben ser acolchonadas y la mochila no debe pasar la cintura . Lo ideal es que quede unos cuatro o cinco centímetros por arriba”, señaló.

Además, recomendó distribuir bien el peso en el interior: “Los libros más pesados tienen que ir pegados al cuerpo, y las carpetas o cartucheras más afuera”.

mal uso mochila 23.jpg Vuelta a clases: mal uso de las mochilas.

¿Cuánto peso pueden llevar?

El kinesiólogo fue claro con un dato clave: “Los especialistas recomiendan no sobrepasar el 10% del peso del cuerpo del chico. Si un niño pesa 40 kilos, no debería llevar más de cuatro kilos en la mochila”.

También advirtió que no es solo el peso, sino el tiempo que se lo carga: “No es bueno que lleven ese peso durante muchas horas seguidas”.

Mochilas con rueditas: cómo usarlas bien

Cuando el peso es excesivo, Roldán sugirió optar por mochilas con ruedas, pero aclaró que también pueden generar problemas si se usan mal. “El error es tironear con el hombro. Eso genera hiperextensión en la columna. Lo ideal es llevar la manija a la altura de la cintura y que la mochila vaya lo más pegada posible al cuerpo”, explicó.

Asimismo remarcó que muchas lesiones no se sienten de inmediato, “cuando son chicos no duele nada, pero a los 13 o 14 años empiezan las consultas por dolores de cuello y hombros. Cuando investigamos, aparece el uso incorrecto de la mochila”, señaló.

Por último, pidió a las familias prestar atención a la postura: “Los chicos están formando su columna. Si usan mal la mochila durante todo el año, el daño se va acumulando en el tiempo y después aparecen las lesiones”.